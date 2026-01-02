OnePlus Turbo 6 e Turbo 6V: ufficiale la data di lancio in Cina

La nuova generazione della linea Turbo di OnePlus è ormai pronta al debutto. Dopo settimane di indiscrezioni, l’azienda ha finalmente confermato che OnePlus Turbo 6 e Turbo 6V saranno presentati ufficialmente in Cina giovedì 8 gennaio 2026, con un evento che anticiperà l’arrivo internazionale dei due modelli, attesi in Europa sotto la gamma OnePlus Nord.

Due smartphone pensati per i giovani, con potenza e autonomia da top di gamma

Con la serie Turbo 6, OnePlus punta chiaramente a un pubblico giovane e dinamico, interessato a dispositivi veloci, resistenti e dal design sportivo. L’azienda ha sottolineato che i nuovi smartphone offriranno prestazioni elevate, autonomia record e una costruzione ultra-resistente, grazie alla doppia certificazione di impermeabilità — IP66, IP68, IP69 e IP69K — finora riservata solo a dispositivi rugged. Il cuore della proposta sarà OnePlus Turbo 6, un modello che promette di combinare fluidità grafica, potenza di calcolo e durata della batteria, confermandosi come uno dei telefoni più completi della fascia medio-alta.

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OnePlus Turbo 6: prestazioni spinte e batteria monumentale

Secondo le informazioni ufficiali, OnePlus Turbo 6 monterà un display OLED LTPS firmato BOE da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K e un impressionante refresh rate a 165 Hz — un chiaro segnale del suo orientamento gaming. Sotto la scocca troveremo il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, accompagnato da 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di archiviazione interna UFS 4.0. Ma la caratteristica che più colpisce è la batteria da 9.000 mAh, un valore eccezionale anche per gli standard odierni, con ricarica rapida a 27 W e supporto alla ricarica inversa. Il tutto racchiuso in una scocca da 217 grammi, disponibile nelle colorazioni Lone Black, Silver e Wilderness Green. A bordo non mancheranno Android 16, l’interfaccia OxygenOS 16, e un sistema di dissipazione termica aggiornato per garantire stabilità anche sotto carichi prolungati di gioco o multitasking pesante.

OnePlus Turbo 6V: la variante equilibrata con Snapdragon 7 Gen 4

La versione Turbo 6V, pensata come opzione più accessibile, manterrà gran parte del design e delle specifiche del modello principale, con qualche differenza sul piano hardware.

Il chip scelto sarà infatti il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, abbinato a 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Il display rimarrà un OLED LTPS da 6,78 pollici 1,5K, con refresh rate elevato e colori calibrati da BOE. Anche in questo caso è confermata la resistenza a polvere e acqua secondo gli standard IP68. Le colorazioni annunciate per il Turbo 6V saranno Lone Black, Fearless Blue e Nova White.

Un debutto che anticipa l’arrivo globale

La presentazione dell’8 gennaio 2026 segna solo la prima fase del lancio: OnePlus Turbo 6 e 6V arriveranno inizialmente in Cina, ma secondo fonti interne il produttore prevede di portarli in Europa entro la primavera 2026, probabilmente sotto i nomi OnePlus Nord Turbo e Nord Turbo V. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza di OnePlus nella fascia media premium, offrendo smartphone potenti ma accessibili, con design moderno, autonomia estrema e funzioni da top di gamma.