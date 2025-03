AnTuTu, scopriamo la TOP 3 degli smartphone Android più potenti

La classifica AnTuTu di febbraio 2025 permette di scoprire qual è lo smartphone Android più potente attualmente disponibile sul mercato. Il mese appena trascorso ha riservato alcune sorprese proprio per via della particolare composizione della TOP 3 che andiamo ad analizzare.

Al primo posto di questa particolare classifica troviamo OnePlus Ace 5 Pro. L’azienda cinese ha presentato questo device come un dispositivo molto potente e versatile ma mai come un vero e proprio flagship di riferimento.

Per questo motivo, il suo posizionamento al vertice giunge inaspettata. Tuttavia, grazie alle elevate ottimizzazioni hardware e software, il dispositivo ha totalizzato un punteggio medio di 2.890.600. Il merito, è in larga parte del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition affiancato da 16GB di RAM.

La new entry in classifica scalza il precedente leader Vivo X200 Pro spinto dal SoC MediaTek Dimensity 9400. Il device ferma il rilevamento a 2.884.682 punti, una cifra di un soffio inferiore a quella del OnePlus.

Sul gradino più baso del podio si posiziona il RedMagic 10 Pro+, che monta lo stesso chipset scelto da OnePlus. Lo smartphone da gaming di Nubia ha totalizzato un punteggio di 2.879.356 nella variante da 24GB di RAM.

Scorrendo oltre nella classifica, è interessante notare come sei dispositivi su dieci siano spunti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition mentre i restanti dal chipset MediaTek Dimensity 9400. Le prestazioni tra le due soluzioni top di gamma, a giudicare dai numeri, sono più o meno equivalenti così come le preferenze dei vari produttori.

Dopo un periodo in cui i SoC Qualcomm spopolavano e ottenevano punteggi inarrivabili per gli altri contendenti, attualmente ci troviamo in un periodo di equilibrio. Le prestazioni offerte da MediaTek sono cresciute arrivando a contendersi il primato nelle piattaforme di benchmark.

Inoltre, un vantaggio da non trascurare sull’affidabilità dei risultati è il metodo scelto per l’ottenimento del punteggio. AnTuTu elabora il punteggio medio ottenuti dai device che hanno effettuato il test, riducendo la sensibilità a particolari condizioni come la temperatura o l’autonomia residua.