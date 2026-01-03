OnePlus continua a dimostrare attenzione verso i suoi flagship recenti, rilasciando un nuovo aggiornamento software per OnePlus 12, OnePlus 12R e OnePlus 11. Dopo l’arrivo di OxygenOS 16 basata su Android 16, distribuita tra novembre e inizio dicembre, l’azienda torna ora alla carica con un update di consolidamento che punta soprattutto su sicurezza, stabilità e piccoli affinamenti dell’esperienza quotidiana. Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di quel tipo di rilascio che lavora sotto traccia per migliorare il sistema nel suo complesso, correggendo bug e introducendo funzioni di contorno utili nel lungo periodo.

Patch di sicurezza di dicembre 2025 e stesso firmware per tutti

Il rollout è partito inizialmente per il mercato indiano, dove tutti e tre i dispositivi ricevono la stessa build di OxygenOS 16.0.2.400, accompagnata dalle patch di sicurezza Android di dicembre 2025. Queste le versioni rilasciate:

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OnePlus 11 – CPH2447_16.0.2.400(EX01)

OnePlus 12R – CPH2585_16.0.2.400(EX01)

OnePlus 12 – CPH2573_16.0.2.400(EX01)

Un segnale positivo di allineamento software, che semplifica la gestione degli update su più modelli e garantisce una base comune in termini di sicurezza. Tra le novità più interessanti troviamo alcuni affinamenti legati agli strumenti intelligenti del sistema. Ora è possibile avviare la pulizia dell’archiviazione direttamente dalla Smart Sidebar, rendendo più rapido l’accesso a una funzione spesso nascosta nei menu. Migliora anche la gestione della schermata Home: le icone ridimensionate e le scorciatoie delle app possono essere trascinate e riorganizzate con maggiore libertà, mentre arriva il supporto agli stack di widget 2×1, soluzione pratica per sfruttare meglio lo spazio disponibile.

App Foto più veloce e filtri più intelligenti

L’aggiornamento lavora molto anche sull’app Foto. I filtri ora permettono di separare rapidamente Foto in movimento, Screenshot, Registrazioni dello schermo e contenuti Modificati, semplificando la ricerca nei grandi archivi. OnePlus ha inoltre migliorato il metodo di analisi delle miniature, rendendo la visualizzazione delle anteprime più rapida e fluida, soprattutto sui dispositivi con molte immagini salvate. Sul fronte sicurezza, debutta la possibilità di modificare foto e video direttamente all’interno di Private Safe, senza doverli prima sbloccare. L’app Gestione Telefono introduce inoltre una nuova finestra di consenso per l’aggiornamento automatico della blacklist, migliorando l’efficacia dei sistemi di protezione contro chiamate e contenuti indesiderati.

Funzioni esclusive per OnePlus 11 e OnePlus 12

OnePlus ha riservato alcune novità specifiche ai modelli più avanzati. Su OnePlus 11 arrivano strumenti di editing foto e video più completi, con supporto a ritaglio, unione clip, musica, testo e regolazione della velocità, oltre al raddrizzamento automatico per ritratti e architettura. OnePlus 12, invece, riceve attenzioni speciali sul fronte fotografico: debutta il filtro Neon, ispirato alla pellicola CineStill 800T, pensato per ritratti notturni più suggestivi. Viene aggiornata anche la modalità XPAN, con una nuova interfaccia più immersiva, suoni tattili migliorati e supporto alle filigrane XPAN.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento basta seguire il percorso: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software. Una volta completato il download, sarà necessario riavviare lo smartphone per applicare tutte le modifiche.