Il rollout europeo della versione stabile di ColorOS 17 per OnePlus Open è ufficialmente partito, e non si tratta di un aggiornamento qualsiasi. Il pieghevole del marchio cinese, insieme al passaggio ad Android 17, abbandona infatti la OxygenOS per abbracciare l’interfaccia software di Oppo. Un cambio di rotta che pesa sul piano pratico ma anche su quello simbolico, visto quanto la vecchia interfaccia fosse legata all’identità del brand.

Il pacchetto è identificato dal numero di build CPH2551_17.0.0.100(EX01) e la distribuzione in Europa procede in modo graduale. Chi non lo vede ancora comparire sul proprio dispositivo non ha motivo di allarmarsi, perché arriverà comunque. Serve soltanto un po’ di pazienza, come accade quasi sempre con i rilasci scaglionati.

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Cosa cambia con ColorOS 17 su OnePlus Open

La prima cosa che salta all’occhio è il design rinnovato, ma il lavoro più interessante si nasconde sotto la superficie. ColorOS 17 porta con sé una versione aggiornata del Laminar Flow Engine, accompagnata da un sistema di gestione della memoria capace di tenere conto del contesto d’uso. L’idea di fondo è piuttosto semplice. Si punta a rendere l’esperienza più fluida evitando che le app in background vengano chiuse senza una reale necessità, un problema che su un dispositivo pensato per il multitasking come OnePlus Open può fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Ampio spazio anche all’intelligenza artificiale. Tra le novità spicca OSee, una funzione dedicata all’analisi dei contenuti visivi e alla scansione dei documenti. A questa si affiancano una versione rivista dell’applicazione per le traduzioni e due strumenti che portano i nomi di AI Highlights e Snap to Mind Space. Si tratta di aggiunte che arricchiscono il software del pieghevole e lo avvicinano a quanto già proposto da Oppo sui suoi modelli.

Sicurezza, deepfake e un O+ Connect più versatile

Sul fronte della sicurezza l’aggiornamento introduce il rilevamento delle manipolazioni dei volti durante le videochiamate. Con questa funzione OnePlus vuole contrastare i deepfake, un fenomeno sempre più diffuso e difficile da riconoscere a occhio nudo. Arrivano poi alcune migliorie al sistema che individua le chiamate fraudolente, così da offrire una protezione più efficace contro truffe e tentativi di raggiro telefonico.

Anche O+ Connect si evolve e amplia le proprie possibilità. Il servizio ora supporta alcune fotocamere di terze parti e consente di visualizzare e modificare le fotografie presenti sui dispositivi collegati senza doverle prima salvare nella memoria dello smartphone. Un vantaggio concreto per chi lavora spesso con immagini provenienti da più apparecchi e preferisce non riempire lo spazio interno del telefono con file temporanei.

Il debutto di ColorOS 17 su OnePlus Open segna quindi un passaggio netto rispetto al passato, con un software che cambia volto e funzioni senza però stravolgere l’hardware di un pieghevole già noto al pubblico. Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo si trova online su Amazon Marketplace a 967 euro, mentre in altri canali di vendita il listino sale fino a 1.301 euro.

Fonte: TecnoAndroid