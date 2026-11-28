Levent Alpoge, matematico di Anthropic, ha annunciato di aver dimostrato l’ipotesi di Riemann, uno dei problemi più ostici dell’intera matematica, con l’aiuto di Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda. Al momento però è stato reso pubblico soltanto un comunicato di quattro pagine che abbozza idea e metodo, insieme a circa 17 milioni di righe di codice scritte nel linguaggio formale Lean. Un articolo che descriva l’intero processo dimostrativo ancora non c’è.

L’annuncio ha comunque sollevato un gran polverone. Alexandre Wang, responsabile dell’intelligenza artificiale di Meta Platforms, ha scritto che si avvicina l’arrivo della superintelligenza e ha definito la dimostrazione “l’inizio di un grande cambiamento”. Anche Elon Musk ha parlato di arrivo della superintelligenza rispondendo a un post sul tema. Si tratta però di opinioni personali, che non provano in alcun modo la correttezza del lavoro.

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Cosa dice il verdetto delle macchine

Formulata nel 1859, l’ipotesi di Riemann riguarda la distribuzione dei numeri primi. Questi sembrano comparire in modo irregolare, ma la loro presenza è legata a una formula chiamata funzione zeta. La congettura sostiene che tutti i punti in cui questa funzione si annulla, esclusi quelli banali, si trovino su un’unica retta. Se fosse vero, le oscillazioni nella comparsa dei primi resterebbero entro un intervallo preciso. Già ad agosto Anthropic aveva comunicato un risultato collegato, cioè l’innalzamento del limite inferiore della quota di zeri dimostrati sulla retta dal 41,6% al 67,2%.

Il giorno dopo l’annuncio di Alpoge, Lean FRO, l’organizzazione no profit che gestisce Lean, e la Mathlib Initiative hanno confermato in una nota congiunta che l’enunciato è coerente con le definizioni di Mathlib e che la prova regge. Andrew Sutherland, ricercatore di teoria dei numeri al MIT, ha condotto una verifica indipendente e ha riferito che tutti i 175.187 moduli sono stati compilati senza errori. In pratica Lean controlla meccanicamente ogni passaggio, un po’ come ripassare riga per riga un enorme foglio di calcolo con la calcolatrice in mano. Secondo Sutherland, che si è servito di Claude Code e ha chiuso i controlli il 25 novembre, i cinque teoremi principali poggiano soltanto sui tre assiomi standard del sistema. Si tratta di due formulazioni dell’ipotesi originale e di tre versioni generalizzate legate alle funzioni L di Dirichlet. Restano fuori la funzione zeta di Dedekind e le funzioni L automorfe, mentre sull’ipotesi estesa Alpoge si è limitato a dire che “può essere risolta con tempo sufficiente”.

Il lavoro dei matematici è appena cominciato

Superare i controlli automatici non significa che qualcuno abbia letto e capito davvero il contenuto. Il 24 novembre sul blog di Terence Tao è stato lanciato GRH Polymath, un progetto collaborativo che punta a ricostruire una dimostrazione comprensibile agli esseri umani. Lo stesso Tao aveva avvertito il 20 novembre che servirà tempo. Michael Rubinstein ha diffuso una bozza esplicativa, ma le 13 assunzioni usate per ricavare la disuguaglianza cruciale non sono ancora provate. Jimmy Adriazola, dell’Università Statale dell’Arizona, ha proposto una ricostruzione in linguaggio matematico tradizionale realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e ammette che è incompleta.

Alpoge si è scusato su X per le tante parti superflue lasciate nel codice, giudicando “giuste” le critiche. Il 25 novembre i ricercatori di Anthropic, insieme a Claude, hanno pubblicato versioni snellite da circa 300.000 e 76.000 righe, tutte verificate al computer, anche se nessun matematico ha ancora letto le prove complete. Lo stesso giorno dell’annuncio Ravi Vakil, presidente della Società Matematica Americana, ha presentato sul suo blog una proposta di Alessandro Maria Masullo sull’ipotesi generalizzata, apparentemente senza intelligenza artificiale, ma il manoscritto mostra già diversi problemi. Per il premio da circa 900.000 euro dell’Istituto Clay serve poi una pubblicazione su una sede designata da oltre due anni e un ampio consenso internazionale.

Matematica e fisica nell’era dell’intelligenza artificiale

Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale affronta questioni del genere. A ottobre OpenAI aveva dichiarato di aver dimostrato un’ipotesi quasi riemanniana, versione indebolita della congettura, e Peter Sarnak ha ribadito che non va considerata un teorema finché gli umani non ne comprendono i dettagli. Il 23 novembre Anthropic e OpenAI hanno pubblicato, a poche ore di distanza, presunte dimostrazioni del problema VP≠VNP posto nel 1979 da Leslie Valiant. La stessa Anthropic riconosce che nessun matematico le ha controllate e che Lean non può stabilire se l’enunciato rappresenti davvero ciò che afferma.

Anche la fisica segue la stessa direzione. Venkatesa Chandrasekaran di Stanford ha proposto un metodo per quantizzare la gravità nel vuoto, ottenuto in parte dopo mesi di lavoro con GPT 6 Astra e circa 400 milioni di token, ma Jonathan Oppenheim ha replicato che nessuna delle grandi sfide della gravità quantistica risulta risolta. Andrew Granville, dell’Università di Montréal, ha infine criticato la scarsa leggibilità del documento su Riemann, diffuso un giorno dopo l’avvio delle quotazioni di Anthropic, e ha indicato nel calo del prezzo delle azioni il motivo di quella tempistica.

Fonte: TecnoAndroid