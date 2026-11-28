Chi possiede già uno Spid non potrà più richiederne un secondo, nemmeno rivolgendosi a un gestore diverso. Lo stabilisce il decreto sull’identità digitale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 novembre, un provvedimento pensato per chiudere una falla che in passato ha spianato la strada a raggiri anche piuttosto pesanti, costruiti proprio attorno a una seconda credenziale intestata alla vittima.

Fino a oggi la materia era avvolta da una certa ambiguità. Non esistevano divieti né norme precise sull’utilizzo di un secondo Spid, e qualche malintenzionato ha saputo approfittarne creando un’identità alternativa con cui entrare nei profili e nelle utenze di cittadini ignari. Il caso più noto è quello di un professore che si è visto sottrarre 50mila euro proprio con questo espediente.

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Spod: una sola identità personale e verifiche tramite Anpr

Le novità puntano su requisiti più rigorosi per il rilascio e su un innalzamento del livello di garanzia. Il principio di fondo è piuttosto lineare. Non si potrà avere più di uno Spid personale, con l’unica eccezione delle identità destinate a uso professionale. Toccherà ai gestori controllare in via preventiva, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), se a nome del richiedente risultano già altre credenziali attive.

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente gli utenti. Le regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale, approvate il 18 novembre 2026, prevedono che ognuno possa consultare quante e quali identità digitali siano state rilasciate a proprio nome, ricevendo anche un avviso dedicato. L’elenco comparirà nella sezione «Strumenti digitali» del portale Anpr. Per ciascuna credenziale saranno indicati il gestore che l’ha emessa, il codice identificativo, il livello di sicurezza, lo stato, la data di rilascio e quella di scadenza. Spetterà sempre ai fornitori del servizio caricare i dati delle identità già emesse e comunicare ogni variazione in tempo reale, o quasi.

Quanto ai tempi, i gestori hanno a disposizione fino al 30 novembre per adeguarsi. La possibilità di consultare i dati arriverà soltanto quando tutti avranno completato i test e il caricamento delle informazioni. La prima fase interesserà gli Spid personali, mentre quelli a uso professionale verranno inclusi in un secondo momento. Per ora non ci sono indicazioni chiare sul destino delle credenziali nate negli anni in cui i controlli erano decisamente più blandi, un periodo che ha favorito la moltiplicazione delle identità digitali.

I numeri dei furti di identità secondo l’Inps

La portata del problema emerge con chiarezza dalle cifre fornite dall’Inps. Lo scorso 4 marzo, davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, il direttore della tecnologia e dell’informatica dell’Istituto Massimiliano D’Angelo ha riferito di oltre 130 furti di identità registrati «negli ultimi anni». Nella maggior parte dei casi è stato coinvolto lo Spid di livello 2. L’obiettivo dei truffatori era mettere le mani sulle somme della pensione oppure chiedere prestiti con cessione del quinto a carico dell’assegno pensionistico.

Scendendo nel dettaglio, i dati dell’ente previdenziale mostrano una crescita evidente. I casi sono stati 5 nel 2022, poi 30 nel 2023 e 43 nel 2024. Il fenomeno non riguarda soltanto lo Spid, perché tra gli strumenti utilizzati per le frodi figurano anche la Carta d’identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi.

Fonte: TecnoAndroid