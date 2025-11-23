OnePlus Ace 6T, la scheda tecnica è stata svelata

Il lancio di OnePlus Ace 6T in Cina renderà lo smartphone il primo ad arrivare sul mercato con il System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 5. La nuova piattaforma hardware di Qualcomm sarà annunciata ufficialmente solo il 26 novembre, ma grazie ad alcune indiscrezioni possiamo scoprire alcuni dettagli interessanti.

Infatti, lo smartphone OnePlus Ace 6T caratterizzato dal numero di modello PLR110 è stato avvistato all’interno del database di AnTuTu. Il passaggio sulla piattaforma di benchmark permette di svelare le prestazioni del SoC e avere un assaggio della potenza bruta.

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Stando a quanto scoperto, lo Snapdragon 8 Gen 5 è in grado di raggiungere i 3,5 milioni di punti su AnTuTu. La variante del OnePlus Ace 6T utilizzata per la prova poteva contare su 16 GB di memoria RAM LPDDR5x e su 1 TB di memoria UFS 4.1.

Con la comparsa nel database di AnTuTu è stata scoperta la scheda tecnica quasi completa del nuovo OnePlus Ace 6T

Entrando maggiormente nel dettaglio, lo smartphone ha totalizzato 3.561.559 punti, risultato ottenuto sommando i vari test condotti sulle singole componenti. La prova della CPU ha permesso di totalizzare 1.061.167 punti, il test GPU ha registrato 1.160.801 punti, con le memorie si sono aggiunti 538.316 punti e infine l’analisi della UX ha conquistato 801.275 punti.

Passando alle specifiche tecniche attese per OnePlus Ace 6T, ci aspettiamo un display OLED da 6.83 pollici dotato di risoluzione 1.5K e refresh rate da 165Hz. Non mancherà un sensore per lettura delle impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display.

La scocca in alluminio ospiterà altoparlanti stereo e la batteria da 8.000 mAh garantirà ampia autonomia con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il comparto fotografico sarà composto da un sensore frontale da 32 megapixel e da due ottiche posteriori da 50 megapixel (con OIS) e 8 megapixel (ultra-wide). Le colorazioni disponibili al lancio saranno nero, verde e viola e il produttore ha già previsto un’edizione limitata dedicata a Genshin Impact.