Il Signore degli anelli: Caccia a Gollum nel cast con un personaggio inedito

Il ritorno de Il Signore degli Anelli al cinema continua a guadagnare peso, e l’ultimo nome aggiunto al cast fa rumore. Caccia a Gollum, il film diretto e interpretato da Andy Serkis, arriverà nelle sale nel 2027 e porterà con sé una delle attrici più richieste del momento. Si tratta di Anya Taylor-Joy, che entra nel progetto con un personaggio mai apparso nei libri di J.R.R. Tolkien.

Un personaggio inedito nato fuori dalle pagine di Tolkien

L’attrice vista in Dune darà vita a Seren, un’elfa Sindar del Reame del Bosco. La descrizione che accompagna il personaggio è piuttosto eloquente, viene presentata come una agente leale e letale al servizio di re Thranduil. Niente di tutto questo compare nelle opere originali di Tolkien, quindi parliamo di una figura costruita appositamente per Caccia a Gollum.

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L’account ufficiale de Il Signore degli Anelli ha condiviso un breve video di presentazione. Nel filmato Seren appare con un mantello e un arco, in piedi nel cuore di una caverna. Il messaggio che accompagna il post non lascia spazio a interpretazioni e dà subito il benvenuto all’attrice nel mondo della caccia, citando direttamente Anya Taylor-Joy.

Quando si svolge la storia e chi torna nel cast

La vicenda di Caccia a Gollum si colloca prima degli eventi raccontati nella trilogia originale firmata da Peter Jackson. Al centro c’è Strider, il nome con cui Aragorn nasconde le proprie origini, impegnato a dare la caccia a Gollum, ovvero Sméagol, prima che riveli a Sauron dove si trovi l’anello.

A vestire i panni di Strider sarà Jamie Dornan, che raccoglie il testimone da Viggo Mortensen. Ci sono però diversi ritorni che faranno piacere ai fan storici. Elijah Wood, Ian McKellen e Lee Pace torneranno rispettivamente nei ruoli di Frodo, Gandalf e Thranduil. Tra i nuovi ingressi spicca anche Kate Winslet, che interpreterà la hobbit Marigol, mentre Leo Woodall sarà Halvard, un ramingo del nord che accompagna Strider nel suo viaggio.

Dietro le quinte ci sono volti ben noti alla saga. Peter Jackson, regista de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, qui ricopre il ruolo di produttore. La sceneggiatura porta la firma di Fran Walsh e Philippa Boyens, due autrici che conoscono a fondo questo universo avendo già lavorato alla franchigia in passato.

L’uscita nelle sale è fissata per il 17 dicembre 2027. Una data che non passa inosservata, perché lo stesso giorno arriverà Avengers: Secret Wars, il seguito di Avengers: Doomsday.