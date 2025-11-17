OnePlus completa il rollout di Android 16: OxygenOS 16 arriva su Open, Pad 2 e Pad 3

OnePlus OxygenOS 16

Dopo aver rilasciato OxygenOS 16 su OnePlus 12, il marchio cinese completa il rollout della nuova versione del sistema operativo basata su Android 16 anche per OnePlus Open — il suo primo foldable — e per i tablet OnePlus Pad 2 e OnePlus Pad 3. Il rilascio parte dall’India, ma raggiungerà gradualmente anche i mercati europei nelle prossime settimane. Una mossa che conferma l’impegno di OnePlus nell’offrire update tempestivi e coerenti tra i diversi dispositivi, con la nuova interfaccia Flux e un forte focus sull’intelligenza artificiale.

OxygenOS 16 sbarca su OnePlus Open, Pad 2 e Pad 3

Il OnePlus Open, apprezzato per l’equilibrio tra fluidità e design compatto, riceve la build CPH2551_16.0.0.201(EX01), già distribuita via OTA. La nuova versione introduce tutte le innovazioni già viste sui flagship OnePlus, tra cui prestazioni più stabili, nuove funzioni AI integrate e un’interfaccia visiva completamente rinnovata.

Anche OnePlus Pad 2 e Pad 3 si aggiornano rispettivamente alle build OPD2403_16.0.0.202(EX01) e OPD2415_16.0.0.211(EX01), portando con sé ottimizzazioni profonde pensate per sfruttare al meglio le grandi diagonali dei display e la potenza hardware dei tablet.

Prestazioni più fluide e animazioni ottimizzate

L’aggiornamento introduce una revisione completa delle animazioni e della gestione delle risorse di sistema. Grazie a Trinity Engine, il motore che regola in tempo reale il bilanciamento tra potenza e autonomia, scrolling, transizioni e multitasking diventano più fluidi, con una sensazione di immediatezza superiore.

L’apertura delle app è più rapida, i video vengono caricati con meno latenza e le gallerie fotografiche consumano meno batteria. Durante il gaming o lo streaming, il sistema adatta automaticamente frequenze e memoria per evitare rallentamenti. Si tratta di un perfezionamento del concetto “Fast & Smooth” che OnePlus promuove da anni, ora sostenuto anche dall’intelligenza artificiale.

AI integrata ovunque: scrittura, foto e produttività

Con OxygenOS 16, l’intelligenza artificiale diventa parte integrante del sistema. Arriva AI Writer, un assistente capace di redigere riassunti, bozze, discorsi o post con toni diversi a seconda del contesto. La galleria include il nuovo AI Portrait Glow, che corregge automaticamente l’illuminazione nei ritratti, mentre l’editor video guadagna funzioni di taglio, transizione e musica di sottofondo direttamente integrate. Anche l’app Note riceve un restyling con blocchi di testo dinamici, evidenziazioni e formattazioni rapide, mentre il registratore sfrutta l’AI per riconoscere automaticamente riunioni o lezioni, filtrando i rumori di fondo.