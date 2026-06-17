Bentley Bespoke Series by Mulliner: 100 esemplari in stile alta moda

La nuova Bespoke Series by Mulliner segna un cambio di passo per Bentley, che ha deciso di lanciare una collezione di edizioni speciali con cadenza annuale, un po’ come fanno le grandi maison della moda. La prima ondata di questa serie comprende 100 esemplari basati su Continental GT S e GT S Convertible, e l’idea di fondo è proprio quella di seguire un calendario di rilasci pensato per tenere alta l’attenzione e stimolare le vendite.

L’azienda parla di vetture “altamente curate” e a tiratura limitata. Il paragone con una “casa di moda di lusso” potrebbe sembrare il classico slogan da ufficio marketing, ma c’è qualcosa di concreto dietro. I designer, infatti, studieranno le tendenze culturali del momento e proveranno persino a prevedere quali colori andranno di moda. Un approccio che ribalta un po’ la logica tradizionale, dove di solito è il cliente a chiedere e l’auto a rispondere.

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Colori esclusivi e dettagli pensati nei minimi particolari

Pur essendo un marchio famoso per la personalizzazione, questa prima Bespoke Series arriverà con sei tinte ben precise. Si tratta di colori creati appositamente per queste edizioni speciali, accompagnati da una striscia centrale verniciata in Beluga con effetto Pearl. Niente scelta libera all’infinito, insomma, ma una selezione studiata a tavolino.

Le auto sfoggiano specchietti in nero lucido e la specifica Blackline, che porta con sé griglia nera e prese d’aria in tinta. A completare il quadro ci sono i cerchi da 22 pollici neri con gli emblemi “B” autolivellanti, quelli che restano sempre dritti mentre la ruota gira. E poi un tocco scenografico, all’apertura delle portiere chi sale viene accolto da proiezioni luminose animate di benvenuto.

Dentro l’abitacolo il discorso si fa ancora più ricco. Sedili comfort con un disegno di traforatura su misura sugli schienali, sulle portiere e nei pannelli posteriori. Si aggiungono accenti cromati scuri, targhette “By Mulliner” sui sedili e il Bentley Rotating Display, lo schermo girevole ormai diventato un piccolo simbolo del marchio. Non mancano l’illuminazione d’ambiente, battitacco dedicati e una plancia interna verniciata in tinta con la carrozzeria. Il rivestimento Mulliner gioca su una combinazione a tre colori, dove un colore d’accento personalizzato si unisce a una pelle principale Jet Black e a una secondaria Beluga. Ogni esemplare arriva poi con un telo copriauto realizzato su misura.

Sotto il cofano Bentley un ibrido ad alte prestazioni

Sul fronte meccanico ogni edizione speciale monta il powertrain High Performance Hybrid. Il sistema mette insieme un V8 biturbo da 4.0 litri, un pacco batteria da 25,9 kWh e un motore elettrico. Il risultato è una potenza combinata di 671 cavalli e 930 Nm di coppia. Numeri che si traducono in prestazioni notevoli, lo scatto da 0 a 96 km/h viene coperto in 3,3 secondi, la velocità massima tocca i 306 km/h e in modalità completamente elettrica la vettura può percorrere fino a 80 km senza accendere il motore termico.