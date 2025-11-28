OnePlus Ace 6T, confermata la data di lancio e il SoC Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus ha svelato la data di lancio ufficiale per il nuovo Ace 6T. Lo smartphone sarà presentato in Cina il prossimo 3 dicembre e andrà ad espandere la famiglia Ace 6 dopo il lancio del modello omonimo nelle scorse settimane.

Stando a quanto emerso in queste ore, OnePlus Ace 6T avrà alcuni elementi di innovazione ed altri che derivano direttamente dall’altro modello della serie Ace 6. Infatti, il device sarà il primo al mondo ad essere equipaggiato con il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

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Il chipset di Qualcomm è stato annunciato nelle scorse ore e finalmente potremo vederlo in azione su un dispositivo. OnePlus ha voluto sottolineare questo primato confermando che Ace 6T è in grado di raggiungere i 3.561.559 punti su AnTuTu.

Il 3 dicembre scopriremo il OnePlus Ace 6T, il primo telefono al mondo con Snapdragon 8 Gen 5. Ecco cosa aspettarsi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del prossimo smartphone dell’azienda cinese, possiamo aspettarci un display OLED da 6,7 pollici dotato di una risoluzione da 1,5K e refresh rate da 165Hz. OnePlus ha integrato anche un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display per l’autenticazione biometrica.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un’ottica principale da 50MP affiancata ad un sensore ultra-wide da 8M. La fotocamera anteriore sarà da 32 MO ottimizzata per selfie e videochiamante. Passando alla batteria, OnePlus ha scelto una unità da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni al lancio: Flash Black, Fleeting Green e Electric Violet. Inoltre, gli insider si aspettano il debutto di una versione in edizione limitata dedicata a Genshin Impact. Non è chiaro se questa variante sarà annunciata sempre il 3 dicembre o successivamente. Per il mercato internazionale OnePlus Ace 6T verrà rinominato OnePlus 15R ma, al momento, non sappiamo se manterrà inalterate tutte le caratteristiche tecniche o ci saranno variazioni.