One UI 8.5: lista completa dispositivi Samsung compatibili con l’aggiornamento

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Samsung sta preparando One UI 8.5, l’aggiornamento intermedio della più recente versione dell’interfaccia. Nonostante la distribuzione della One UI 8.0 sia ancora in corso, il colosso sudcoreano ha già messo a punto ciò che verrà dopo. Le informazioni trapelate dai firmware di test delle scorse settimane rivelano che One UI 8.5 si candida a essere una sorta di major update mascherato, pur mantenendo Android 16 come versione base del sistema operativo. La lista completa dei dispositivi compatibili include smartphone pieghevoli, flagship, dispositivi di fascia media e tablet lanciati dal 2022 in poi.

Aggiornamento importante nonostante la versione Android invariata

One UI 8.5 rappresenterà un aggiornamento sostanziale nonostante la versione di Android rimanga la stessa rispetto alla versione 8.0 dell’interfaccia. Samsung manterrà Android 16 nella sua versione base, senza implementare il QPR2 come suggerito da alcune voci di corridoio. Questa scelta tecnica significa che tutti i dispositivi che hanno ricevuto One UI 8 sono candidati a ricevere anche One UI 8.5.

Il changelog trapelato in precedenza aveva rivelato numerose novità tra cui miglioramenti a Galaxy AI, Bixby conversazionale potenziato, Storage Share per condivisione file tra dispositivi, Quick Share più intelligente e personalizzazioni dell’interfaccia. L’aggiornamento include anche funzionalità come la regolazione automatica del layout della schermata di blocco per evitare sovrapposizioni con gli sfondi e upgrade significativi a Samsung Health.

Smartphone pieghevoli Galaxy Z compatibili

La gamma Galaxy Z vedrà dieci modelli aggiornarsi a One UI 8.5. I dispositivi più datati sono quelli lanciati nel 2022 con One UI 4.1 basata su Android 12. Per questi modelli si tratta dell’ultimo aggiornamento, dato che le politiche Samsung dell’epoca prevedevano quattro aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza. I dispositivi pieghevoli compatibili includono:

Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 (2025)

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (2025)

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (2024)

Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 (2024)

Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 (2023)

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 (2022)

I modelli 2022 concluderanno il loro ciclo di aggiornamenti con One UI 8.5, mentre i dispositivi più recenti continueranno a ricevere supporto software per anni. Samsung ha progressivamente esteso le politiche di aggiornamento, offrendo ora fino a sette anni di supporto sui flagship più recenti.

Flagship Galaxy S dalla serie S22 in poi

La gamma Galaxy S segue un ragionamento analogo ai pieghevoli. I dispositivi più anziani a ricevere One UI 8.5 sono i modelli del 2022, lanciati con la medesima versione di One UI e Android dei pieghevoli dello stesso anno. I Samsung Galaxy S26, attesi all’inizio del 2026, avranno il compito di portare al debutto pubblico la nuova versione dell’interfaccia. I flagship compatibili sono:

Samsung Galaxy S25 FE (2025)

Samsung Galaxy S25 Edge (2025)

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra (2025)

Samsung Galaxy S24 FE (2024)

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra (2024)

Samsung Galaxy S23 FE (2023)

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra (2023)

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra (2022)

Samsung Galaxy S21 FE (2022)

La serie S22 rappresenta l’ultimo anno a beneficiare del supporto sotto le vecchie politiche. I modelli successivi godranno di cicli di aggiornamento estesi, con la serie S24 che riceverà sette anni di major update e patch di sicurezza.

Fascia media Galaxy A e altre serie

Gli smartphone di fascia media Galaxy A del 2022 vedranno One UI 8.5 come ultimo ballo. Questi dispositivi furono lanciati con Android 12 e One UI 4.1, completando così il loro ciclo di supporto quadriennale. I modelli dal 2023 in poi continueranno a ricevere aggiornamenti futuri. I dispositivi compatibili della serie A includono:

Samsung Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G (2025)

Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G (2024)

Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G (2023)

Samsung Galaxy A73 5G (2022)

Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G (2022)

Samsung Galaxy A26 5G (2025)

Samsung Galaxy A25 5G (2023)

Samsung Galaxy A24 (2023)

Samsung Galaxy A17 e Galaxy A17 5G (2025)

Samsung Galaxy A16 e Galaxy A16 5G (2024)

Samsung Galaxy A15 e Galaxy A15 5G (2023)

Samsung Galaxy A06 5G (2025)

Samsung Galaxy A06 (2024)

Samsung aggiornerà anche le serie Galaxy M, F e XCover. Queste linee meno conosciute in Europa ma popolari in mercati come India e Medio Oriente riceveranno anch’esse One UI 8.5. I modelli compatibili spaziano dai Galaxy M56 e F56 del 2025 fino ai Galaxy M53, M33 e XCover6 Pro del 2022.