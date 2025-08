Unieuro: Z Flip e Fold7 ora da scoprire ai PREZZI migliori in circolazione

La nuova offerta Unieuro sui nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 è ora attiva! Solo in negozio, approfittando dell’iniziativa Uniupgrade, è possibile ottenere il vostro nuovo smartphone di ultima generazione a partire da 16,90€ al mese per 30 rate a Tasso Zero TAN 0% – TAEG 0%, cedendo il vostro vecchio Galaxy Z Flip6 256GB per ottenere fino a 772€ di vantaggio immediato. È l’occasione perfetta per riscoprire l’equilibrio tra stile e tecnologia, tra prestazioni intelligenti e materiali raffinati. Solo da Unieuro, questa promo sarà disponibile fino al 31 agosto. Se il vecchio dispositivo inizia a rallentare, è il momento di pensare in grande o in piccolo o perché di pensare di piegarlo ma in grande stile. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di rinnovare il vostro modo di usare lo smartphone.

Sapete che Telegram nasconde veri tesori per chi acquista su Amazon? Basta seguire Tecnofferte [passare da qui] e Codiciscontotech [cliccare questo link]. Ogni giorno si trovano codici vantaggiosi e sconti impattanti. Iscriversi è il primo passo verso un nuovo modo di acquistare, più furbo e conveniente.

Flip o Fold: scegliete da Unieuro il vostro device

Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI, RAM 16GB, 1TB, Jetblack sfoggia un display da 6,5″/8″, fotocamera da 200MP e una batteria a lunga durata per chi pretende il massimo, ora solo con Unieuro a 2.305,00€. Per chi desidera potenza ma con un tocco di eleganza argentata, Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI, RAM 12GB, 256GB, Silver Shadow è disponibile a 2.199,00€, perfetto per un uso dinamico e quotidiano. Sempre tra i modelli Fold, Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI, RAM 12GB, 512GB, Blue Shadow garantisce fluidità e brillantezza visiva, ora da Unieuro 2.185,00€, senza rinunciare al design.

Passando al formato compatto e pieghevole, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI, RAM 12GB, 256GB, Coralred conquista per vivacità e performance, acquistabile a 1.279,00€. Disponibile anche nella variante con maggiore spazio, il Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI, RAM 12GB, 512GB, Coralred è ora con Unieuro a 1.265,00€, un perfetto mix tra colore e performance. Chi preferisce una tonalità più classica può optare per il Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI, RAM 12GB, 512GB, Jetblack, sempre a 1.265,00€ oppure scegliere l’elegante Blue Shadow, allo stesso prezzo. Unieuro offre altre colorazioni disponibili in negozio, ma solo per poco. La scelta, come la promo, non aspetta.