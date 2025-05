Samsung svela il nuovo mid-range Samsung Galaxy F56

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla fascia media. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy F56, un device che si distingue in primis per il suo spessore di appena 7.2 mm. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, invece, ci troviamo di fronte ad una versione re-branded di Samsung Galaxy M56, annunciato ufficialmente qualche tempo fa.

Samsung annuncia ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56 è il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Samsung ed è stato da poco annunciato per il mercato indiano. Quest’ultimo, come già accennato, si distingue per avere un corpo molto sottile, dato che lo spessore è di soli 7.2 mm. Originali poi le colorazioni della backcover, ovvero Violet e Green.

Come già detto, poi, il device condivide le specifiche tecniche con un altro smartphone dell’azienda di cui è il re-branded, ovvero lo scorso Samsung Galaxy M56. Troviamo dunque sul fronte un Infinity-O Display con tecnologia OLED. Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici con refresh rate da 120Hz e con vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus+.

Le prestazioni sono affidate al soc Exynos 1480 con memoria RAM LPDDR5X e storage interno fino a 256 GB. Il comparto fotografico include poi una tripla fotocamera con un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. La batteria ha un capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 45W. Per quanto riguarda il software installato sul device, a bordo troviamo Android 15 con l’ultima interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI 7.0. L’azienda ha inoltre garantito fino a 6 anni di aggiornamenti software.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy F56 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 270 euro al cambio attuale. Per il momento non sappiamo se arriverà dalle nostre parti.