One UI 8.5: ecco cosa cambia per la barra di stato

L’arrivo della One UI 8.5 segnerà un nuovo passaggio nella strategia di Samsung dedicata all’interfaccia dei suoi dispositivi mobile. La distribuzione è attesa per l’inizio del 2026, ma già oggi le build preliminari circolate in rete stanno orientando il dibattito sulle scelte di design dell’azienda. Tra gli aspetti che stanno attirando maggiore attenzione emerge la gestione della doppia SIM nella barra di stato. Un dettaglio apparentemente minore che, in realtà, incide in modo evidente sulla leggibilità dell’intero sistema. Nelle versioni attuali della One UI 8, l’indicazione della ricezione telefonica viene suddivisa in due icone distinte quando sono presenti due SIM. Una modalità consolidata, che privilegia la chiarezza funzionale ma finisce per saturare lo spazio nella parte alta dello schermo. Il limite non riguarda solo l’estetica: la barra di stato ospita già numerosi elementi e la duplicazione dei segnali di rete contribuisce a un inevitabile affollamento visivo.

One UI 8.5: cosa cambia nel dettaglio?

Le immagini della build trapelata, diffuse dal leaker Tarun Vats, mostrano una soluzione diversa. La nuova versione sostituisce la doppia icona con un singolo indicatore aggregato, incaricato di rappresentare la ricezione di entrambe le schede. È un cambiamento netto, che condensa le informazioni in un’unica forma grafica e libera spazio a favore delle altre notifiche di sistema. In tal modo la barra appare più ordinata, con un impatto visivo più moderno e meno frammentato.

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Con diversi mesi ancora da attendere prima del rilascio ufficiale, è plausibile che Samsung continui a intervenire sulla grafica e su altri dettagli della One UI 8.5. Le build di prova, per loro natura, rappresentano un cantiere in evoluzione, e non è escluso che l’azienda introduca ulteriori aggiustamenti alla barra di stato o ad altri componenti dell’interfaccia. Nel frattempo, tale fase di transizione offre uno sguardo su come potrebbe evolvere l’ecosistema software dei futuri Galaxy. Una direzione che privilegia l’ordine, la sintesi e l’ottimizzazione dello spazio.