One UI 8.5 accelera verso la versione stabile: Samsung rilascia la Beta 2

Samsung continua a spingere sullo sviluppo della One UI 8.5, mostrando un ritmo di lavoro più rapido rispetto al passato. In queste ore è partita la distribuzione della seconda beta, arrivata a distanza di appena due settimane dall’apertura del programma di test pubblico. Un intervallo ridotto che suggerisce una tabella di marcia ben definita e un focus sempre più marcato sulla stabilità del sistema.

Una beta ravvicinata e già diffusa

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La Beta 2 della One UI 8.5 è identificata dalla build ZYLH ed è attualmente in rollout sui dispositivi della serie Galaxy S25, inclusi S25, S25+ e S25 Ultra. L’aggiornamento pesa oltre 1,1 GB e integra le patch di sicurezza Android di dicembre, confermando che non si tratta di una release minore.

Un aspetto curioso riguarda il changelog. A parità di build, la descrizione in italiano risulta molto più generica rispetto a quella in inglese, limitandosi a citare miglioramenti a prestazioni, stabilità e sicurezza. La versione inglese entra invece più nel dettaglio, chiarendo che questa beta non introduce nuove funzioni, ma lavora quasi esclusivamente di rifinitura.

Cosa cambia davvero con la Beta 2

L’obiettivo principale della Beta 2 è correggere i problemi emersi con la prima anteprima. Tra gli interventi più rilevanti figurano modifiche alle impostazioni di Camera Assistant, con l’introduzione della registrazione doppia e della modalità di ripresa singola; la risoluzione di bug legati all’inizializzazione e alla spaziatura delle icone nei quick settings; la correzione di un errore che spostava le foto organizzate in cartelle di gruppo nella prima pagina della Galleria.

Samsung è intervenuta anche su alcune incertezze grafiche durante le chiamate, in particolare nel menu Altre visualizzazioni, oltre a risolvere problemi più critici come riavvii imprevisti, malfunzionamenti del tasto volume e suoni anomali durante le chiamate Bluetooth. Non mancano fix per arresti anomali di app di terze parti e un miglioramento generale della stabilità grazie all’aggiornamento di app di sistema, tra cui la Fotocamera.

Verso il debutto stabile

Le beta della One UI 8.5 restano riservate agli utenti iscritti al programma tramite Samsung Members, ma il ritmo degli aggiornamenti lascia intendere che Samsung stia puntando a una versione finale ben rodata. Il rilascio stabile è atteso insieme alla serie Galaxy S26 all’inizio del 2026.

Per ora, questa seconda beta conferma un approccio prudente ma efficace: meno novità visibili e più attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di arrivare al debutto definitivo con un sistema già maturo.