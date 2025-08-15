Samsung Galaxy S25

La serie Samsung Galaxy S25 sta registrando numeri di vendita superiori rispetto alla generazione precedente, con un contributo significativo anche dal recente Galaxy S25 Edge. Secondo i dati condivisi dal leaker Ice Universe, basati su un presunto documento interno dell’azienda, le spedizioni globali dei nuovi modelli hanno superato i 20 milioni di unità nel periodo di riferimento, segnando un incremento complessivo del 12,2% rispetto alla gamma Galaxy S24.

Un confronto diretto con la serie Galaxy S24

L’analisi delle vendite evidenzia un miglioramento in tutte le varianti. Il Galaxy S25 Ultra, tradizionalmente il più richiesto, ha raggiunto 9,64 milioni di unità vendute, rispetto ai 9 milioni del Galaxy S24 Ultra, con una crescita del 7,1%. Il Galaxy S25+ ha totalizzato 3,85 milioni di unità (+7,5% rispetto all’anno precedente), mentre il modello “base” Galaxy S25 ha registrato la crescita percentuale più elevata: +11,6%, pari a 6,07 milioni di unità.

Il debutto del Galaxy S25 Edge, avvenuto a metà maggio, ha portato ulteriori 650.000 unità vendute entro la fine di giugno. Considerando il lancio in una fase avanzata del ciclo commerciale e il posizionamento di prezzo, si tratta di un risultato positivo, anche se potrebbe essere inferiore alle aspettative interne di Samsung.

Complessivamente, la gamma Galaxy S25 ha raggiunto 20,22 milioni di unità vendute, superando ampiamente i 18,02 milioni della serie Galaxy S24 nello stesso arco temporale. L’aumento conferma la solidità del brand nella fascia premium e la capacità di attrarre utenti con un’offerta più articolata, grazie anche all’introduzione del modello Edge come opzione intermedia. Nonostante i numeri in crescita, il Galaxy S25+ si conferma ancora una volta come il modello con le vendite più contenute. Questa tendenza, già osservata negli anni precedenti, alimenta le indiscrezioni su una possibile revisione della gamma in vista del 2026. Secondo i rumor, Samsung potrebbe abbandonare la variante “Plus” a favore di una lineup composta da Galaxy S26 Pro (erede dell’attuale modello base), Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra.

Il Galaxy S25 Edge è stato introdotto come una novità a metà ciclo, con l’obiettivo di intercettare un’ulteriore fascia di pubblico. La strategia ha permesso a Samsung di diversificare ulteriormente la propria offerta e testare l’accoglienza di un formato che potrebbe diventare centrale nella prossima generazione. Il modello, pur non puntando ai volumi delle versioni principali, ha rafforzato l’appeal complessivo della serie S25 e ha contribuito ad ampliare la gamma di scelta per gli utenti, specialmente in mercati dove la domanda per dispositivi di fascia alta con caratteristiche esclusive è in crescita.

Il contesto competitivo resta comunque agguerrito. Con rivali come Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo sempre più aggressivi nelle fasce premium e ultra-premium, la capacità di Samsung di mantenere e aumentare le vendite nella serie Galaxy S è un indicatore importante di solidità. La crescita del 12,2% anno su anno suggerisce che le novità introdotte con la gamma S25 — dal design aggiornato ai miglioramenti delle fotocamere e delle prestazioni — hanno trovato riscontro positivo tra i consumatori. Tuttavia, la scelta di mantenere un’ampia varietà di modelli comporta anche rischi di cannibalizzazione interna. La possibile riorganizzazione della gamma con i Galaxy S26 sembra andare proprio nella direzione di una maggiore chiarezza nell’offerta.