Oblivion Remastered su Switch 2: la patch peggiora la grafica

Chi gioca a The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2 si è trovato davanti a una situazione paradossale, perché l’ultimo aggiornamento, invece di sistemare le cose, ha peggiorato la resa visiva del gioco. Di solito una patch porta correzioni, ottimizzazioni, magari qualche ritocco alle prestazioni. Qui è accaduto l’opposto, e Bethesda ha dovuto ammetterlo pubblicamente. L’installazione dell’Update 1.1 ha introdotto una serie di anomalie grafiche che diversi giocatori hanno immediatamente notato, segnalandole in massa.

La comunicazione ufficiale non lascia spazio a interpretazioni. Lo studio ha confermato di aver ricevuto segnalazioni riguardanti una maggiore sfocatura dell’immagine, effetto ghosting e una qualità visiva complessivamente ridotta proprio dopo l’arrivo della patch. Il problema è sotto indagine e la pagina di supporto verrà aggiornata appena ci saranno informazioni più precise. Nessuna data, nessuna promessa su tempistiche, soltanto la presa d’atto che qualcosa è andato storto nel passaggio da una versione all’altra.

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Cosa non funziona più su Nintendo Switch 2

L’elenco dei difetti messo nero su bianco da Bethesda è piuttosto specifico e aiuta a capire la natura del guasto. Il primo punto riguarda l’aumento dell’effetto ghosting, ovvero quelle scie d’immagine che compaiono quando la telecamera si muove o quando il personaggio si sposta nello spazio. Un fenomeno fastidioso soprattutto in un gioco open world, dove la visuale ruota continuamente e lo sguardo passa da un elemento all’altro dello scenario. Il secondo problema segnalato è una resa visiva sfocata o comunque di qualità inferiore rispetto a quanto si vedeva nelle versioni precedenti. A questo si aggiunge una riduzione generale della nitidezza e dei dettagli, quindi texture meno definite e un’immagine che appare più “impastata”. Chiude la lista il flickering visivo, con episodi di instabilità dell’immagine in alcune scene specifiche. Messi insieme, questi difetti restituiscono l’idea di un problema legato alla gestione della risoluzione e dei filtri di ricostruzione dell’immagine, un aspetto delicato su hardware portatile dove ogni pixel conta.

Il consiglio pratico per chi non ha ancora scaricato la patch

Per chi ha ancora la versione precedente installata sulla propria console, la raccomandazione è semplice e diretta, ovvero evitare di aggiornare Oblivion Remastered finché non arriverà una nuova patch correttiva. Meglio giocare con la build attuale, che funziona come previsto, piuttosto che ritrovarsi con un’immagine degradata e nessun modo immediato per tornare indietro. Chi invece ha già installato l’Update 1.1 non può fare molto oltre ad attendere l’intervento di Bethesda, che ha confermato di essere al lavoro sulla questione.

La vicenda si inserisce in un momento in cui l’attenzione del pubblico è puntata anche sul futuro della saga. Le voci su The Elder Scrolls 6 continuano a circolare, comprese quelle relative a una possibile esclusività su piattaforme Xbox, argomento su cui la dirigenza ha espresso la convinzione che ogni piattaforma abbia bisogno di qualche esclusiva per distinguersi. Un tema che tiene banco da tempo e che alimenta discussioni parallele a quelle sulla qualità tecnica delle riedizioni.

C’è poi un retroscena interno che aiuta a inquadrare le priorità dello studio negli ultimi anni, perché buona parte del team avrebbe voluto mettere mano al sesto capitolo della serie subito dopo Fallout 4. La decisione finale, però, andò in un’altra direzione, con Todd Howard che optò per lo sviluppo di Starfield. Una scelta che ha spostato di diversi anni il calendario della saga fantasy e che, nel frattempo, ha lasciato spazio proprio a operazioni come il rifacimento del quarto episodio, oggi al centro delle segnalazioni dei giocatori su Nintendo Switch 2.

Fonte: TecnoAndroid