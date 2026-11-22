Apple ha accettato a maggio di versare circa 215 milioni di euro per chiudere la class action avviata negli Stati Uniti a causa del lancio in ritardo di Siri AI, e ora resta solo un mese per inviare la propria richiesta attraverso il sito ufficiale dell’accordo. In un documento depositato in tribunale nei giorni scorsi gli avvocati hanno stimato che chi presenta domanda dovrebbe ottenere almeno 53 euro circa per ogni iPhone idoneo, un calcolo basato sui primi dati di adesione raccolti finora.

La somma esatta per dispositivo dipenderà dal numero complessivo di richieste valide e da altri fattori, con un tetto massimo fissato intorno agli 82 euro. I legali che rappresentano i membri della class action si aspettano comunque un pagamento non inferiore alla soglia indicata, a meno che le adesioni non crescano in modo significativo nelle ultime settimane. Dal canto suo Apple respinge tutte le accuse contenute nella causa e ha scelto la strada dell’accordo per evitare i costi e i rischi legati a un processo.

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Perché Apple è finita in tribunale per Siri AI

Tutto parte da giugno 2024, quando l’azienda di Cupertino aveva mostrato in anteprima le nuove capacità di Siri basate su Apple Intelligence. Tra le novità promesse c’erano la comprensione del contesto personale dell’utente, la consapevolezza di ciò che appare sullo schermo e controlli più profondi all’interno delle singole app. Durante la presentazione si vedeva per esempio un utente chiedere all’assistente informazioni sul volo della madre e sui programmi per un pranzo, sfruttando i dati presenti nelle app Mail e Messaggi.

Quelle funzioni erano state pubblicizzate un po’ ovunque, nelle presentazioni dei prodotti, sul sito ufficiale e perfino in uno spot televisivo con protagonista l’attrice Bella Ramsey. Poi a marzo 2025 il colpo di scena, con il rinvio della versione personalizzata di Siri. A quel punto è arrivata la causa collettiva per pubblicità ingannevole. In una nota la società aveva ricordato le altre funzioni di Apple Intelligence già rilasciate, ma ha comunque deciso di chiudere la vicenda per restare concentrata sulla realizzazione dei prodotti e dei servizi più innovativi per i propri utenti.

Siri AI è stata finalmente annunciata alla WWDC 2026 di giugno ed è disponibile su iPhone 15 Pro e sui modelli più recenti aggiornati a iOS 27, distribuito a settembre. Curiosamente l’assistente viene ancora considerato una funzione in beta, nonostante il sistema operativo abbia ormai superato quella fase.

Chi può chiedere il risarcimento e come funziona

Per presentare la domanda bisogna risiedere negli Stati Uniti e aver acquistato lì, non a scopo di rivendita, uno degli iPhone idonei tra il 10 giugno 2024 e il 29 marzo 2025. L’elenco comprende iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

I clienti che rientrano nei requisiti dovrebbero aver già ricevuto una email con un codice identificativo della richiesta e un PIN, anche se il sito dell’accordo permette di procedere pure senza questi dati. Il modulo chiede le informazioni personali e il numero di serie del dispositivo. Chi non ha a disposizione il seriale può indicare l’indirizzo email dell’account Apple e il numero di telefono associato allo smartphone.

In base ai termini dell’accordo transattivo ogni persona con una richiesta valida riceverà un pagamento per singolo dispositivo fino al massimo previsto, e l’importo finale varierà in funzione del totale delle domande. Il 16 novembre i legali hanno indicato come probabile la cifra minima già citata per ciascun iPhone. Le domande si possono inviare fino al 21 dicembre, mentre l’udienza per l’approvazione definitiva è fissata per il 24 febbraio 2027, per cui i pagamenti non partiranno prima del prossimo anno. Sul sito ufficiale si trovano anche le risposte alle domande più comuni, comprese quelle sulla possibilità di escludersi dall’accordo.

Fonte: TecnoAndroid