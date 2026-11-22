Quando il disco del Mac comincia a riempirsi, liberare spazio non è la parte complicata. Il vero problema è capire quali file si possono eliminare senza combinare guai. Diskivo parte proprio da questo dubbio. È un’app per Mac che individua cache, residui, installer dimenticati e file particolarmente pesanti, e per ognuno mostra percorso, dimensione e origine prima di intervenire. Lo sviluppo porta la firma di Worksdem e il download avviene dal sito ufficiale del programma. Per farla girare servono un computer con Apple Silicon e macOS 14 o una versione successiva.

Diskivo prima misura e poi lascia scegliere cosa pulire

Il funzionamento di Diskivo si articola in tre fasi ben distinte. Con Analizza il software misura cache, residui, installer, cartelle e dati di sviluppo senza spostare nemmeno un file. Con Controlla si aprono le varie categorie e per ogni elemento compaiono la posizione, il peso e il motivo della segnalazione. Solo con Conferma, e dopo un’ulteriore richiesta di conferma, gli elementi selezionati finiscono nel Cestino, dal quale restano recuperabili finché non viene svuotato. Nella sezione Recupero spazio i risultati vengono raggruppati per tipologia. C’è la Pulizia ordinaria con cache, log, diagnostica, Cestino e file temporanei. Poi l’area Sviluppo e Xcode, pensata per chi scrive codice, seguita dagli Installer e dall’Analisi app. Ogni singola riga si può spuntare oppure lasciare com’è, e la decisione finale spetta sempre all’utente.

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Avvio, sicurezza e stato del Mac nello stesso pannello

L’applicazione non si limita a recuperare gigabyte ma funziona anche come una sorta di pannello di controllo del computer. La schermata Stato del Mac riassume disco, memoria, CPU, batteria, rete e dispositivi collegati. Avvio e sistema elenca tutto quello che si apre all’accesso, separando gli elementi di login dai processi in background e indicando il percorso di ciascuno. La sezione Integrità verifica invece che protezioni di macOS come Gatekeeper e XProtect siano attive, controlla le firme delle app installate e segnala quelle che hanno accesso a dati sensibili come microfono e videocamera.

Sul fronte della privacy la scansione avviene interamente sul dispositivo. Nomi, percorsi e risultati restano sul Mac e la connessione a internet serve soltanto per la licenza e per gli aggiornamenti. Per la prima analisi non è nemmeno necessario creare un account.

Quanto costa Diskivo

La versione Free non costa nulla e include lo stato del Mac con il monitoraggio, le analisi complete, l’anteprima degli elementi, la mappa del disco e la prima pulizia. Per fare pulizia senza limiti occorre Diskivo Pro, che aggiunge anche la ricerca di duplicati e immagini simili, la disinstallazione con i residui, la gestione degli elementi di login e dei processi in background, oltre a strumenti dedicati a privacy, browser e manutenzione. La versione completa si può provare gratuitamente per 7 giorni senza inserire una carta di pagamento e, allo scadere del periodo, il programma torna automaticamente alla versione Free. Le formule disponibili sono diverse. Il piano Pro annuale costa 29,99€ all’anno. La licenza perpetua costa 69,99€ per un solo Mac ed è valida per la versione principale acquistata. Il pacchetto Famiglia arriva a 99,99€ e copre fino a cinque computer, mentre per aziende e professionisti IT il prezzo è di 39,99€ all’anno per ogni Mac.

Fonte: TecnoAndroid