Fissare un’età pensionabile per i medici oltre la quale non sia più possibile operare o visitare è una proposta che divide da tempo ospedali, ricercatori e associazioni di pazienti. A riaccendere la discussione è stata la vicenda di Richard David Heekin, chirurgo ortopedico la cui lunga carriera si è chiusa in modo disastroso. Heekin ha lasciato la professione nel 2020, a 65 anni, dopo che diversi pazienti lo avevano accusato di continuare a operare nonostante una malattia neurologica progressiva che ne comprometteva l’equilibrio e la capacità di parlare.

Nei tre anni successivi al ritiro sono state presentate almeno 522 cause contro di lui e contro l’Ascension St. Vincent’s Riverside Hospital di Jacksonville, in Florida. Secondo chi ha avviato le azioni legali, la struttura era al corrente del peggioramento delle condizioni del chirurgo ma gli ha permesso comunque di restare in sala operatoria. I danni descritti sono gravi. Una paziente è morta dopo che Heekin le avrebbe fratturato il femore durante un intervento di protesi d’anca, mentre altri raccontano di ossa rotte, tendoni lacerati e nervi recisi. Il medico è scomparso nel maggio 2026 e l’ospedale ha riconosciuto la propria responsabilità solo in una parte dei casi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Medici anziani e declino cognitivo, cosa raccontano i numeri

Per quanto estremo, il caso riflette un timore molto diffuso, cioè cosa succede quando i medici anziani continuano a lavorare mentre le loro capacità si riducono. Il neuropsicologo clinico Victor Del Bene, dell’Università dell’Alabama a Birmingham, parla di un problema che cresce anno dopo anno e di una crisi di salute pubblica alle porte, legata all’invecchiamento del personale e alla cronica carenza di camici bianchi. Negli Stati Uniti quasi il 47% dei medici in attività ha oggi 55 anni o più, contro circa il 38% del 2007.

Le preoccupazioni hanno basi solide. Con l’età, in media, peggiorano diversi aspetti della cognizione, soprattutto velocità di elaborazione, memoria di lavoro e attenzione. Secondo l’American Academy of Neurology il declino cognitivo lieve passa dall’8,4% tra i 65 e i 69 anni al 25,2% tra gli 80 e gli 84. Anche Parkinson, Alzheimer e la più rara paralisi sopranucleare progressiva, la patologia di cui avrebbe sofferto Heekin, colpiscono con maggiore frequenza le persone in là con gli anni. Eppure le differenze individuali sono enormi. Simon Cox dell’Università di Edimburgo, che guida un ampio studio sull’invecchiamento cerebrale, spiega che alcune persone mostrano pochissimi segni fino ai 70 anni e un declino contenuto anche dopo gli 80, mentre in altre il calo è più marcato.

Questa variabilità aiuta a capire perché manchino prove definitive che l’età da sola peggiori le prestazioni. Una revisione del 2005 ha rilevato che 45 studi su 62 collegavano l’età o gli anni di carriera a risultati peggiori, in tre casi con una mortalità più alta tra i pazienti. Nel 2023 un’analisi su oltre 2,6 milioni di accessi al pronto soccorso ha mostrato che i pazienti Medicare tra 65 e 89 anni curati da medici sotto i 40 avevano una mortalità a sette giorni più bassa, ma senza un nesso causale dimostrato. Lo stesso anno alcuni ricercatori canadesi, esaminando 67.566 tra cause e segnalazioni chiuse fra il 2012 e il 2021, hanno visto i dubbi sulla capacità cognitiva salire dallo 0,2% dei casi relativi a medici tra 55 e 60 anni al 7,7% oltre gli 80.

Pensione obbligatoria o test periodici, le due strade

Le risposte politiche sono essenzialmente due. La prima considera l’età un motivo di esclusione, la seconda la usa per giustificare controlli più accurati. La pensione obbligatoria resta rara nel mondo. L’India impone a molti medici pubblici di ritirarsi a 65 anni, in Cina i medici degli ospedali pubblici seguono il sistema pensionistico generale, la cui soglia minima sta salendo gradualmente dai 60 anni per gli uomini e dai 55 per le donne. Negli Stati Uniti il Southern California Permanente Medical Group di Kaiser obbliga i soci a uscire dalla società a 65 anni, anche se possono poi essere riassunti. Dagli anni Settanta i controllori di volo americani vanno in pensione a 56 anni, eppure nel 2005 un’analisi su più di 3.000 errori operativi non ha trovato differenze rispetto ai colleghi più giovani.

Negli Stati Uniti è più diffusa la valutazione basata sull’età, richiesta per rinnovare credenziali e privilegi clinici. Allo Yale New Haven Hospital, su 141 professionisti sottoposti a 16 test, 18 (il 12,7%) hanno mostrato deficit potenzialmente incompatibili con un lavoro autonomo, nove dei quali avevano almeno 80 anni.

Tutti hanno scelto la pensione o accettato una supervisione. Hartford HealthCare ha invece rilevato qualche forma di declino nel 14,4% dei primi 160 medici valutati dai 70 anni in su. Nel 2020 la Commissione federale per le pari opportunità sul lavoro ha fatto causa a Yale per discriminazione legata all’età e alla disabilità, ma l’ospedale ha mantenuto il programma. Thomas Gallagher, bioeticista dell’Università di Washington, spiega che molti medici vivono questi esami come uno stigma, quasi un’umiliazione. Dopo la causa contro Yale diverse strutture hanno fatto marcia indietro e all’inizio del 2026 Hartford HealthCare e il Driscoll Children’s Hospital del Texas hanno sospeso o chiuso i rispettivi programmi.

Fonte: TecnoAndroid