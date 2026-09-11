Nvidia compra Hugging Face: operazione da 11,9 miliardi di euro

Con un’operazione da circa 11,9 miliardi di euro Nvidia ha messo le mani su Hugging Face, la piattaforma dove milioni di sviluppatori caricano, scaricano e testano modelli di intelligenza artificiale aperti. L’annuncio è arrivato giovedì e segna un passaggio piuttosto netto nella storia dell’azienda guidata da Jensen Huang, che fino a ieri era sinonimo di silicio e sistemi e che ora si prende il controllo di uno degli snodi più importanti nella distribuzione dei modelli AI. Hugging Face manterrà il proprio marchio e resterà aperta a modelli, framework, cloud, provider di inferenza e piattaforme di calcolo di terze parti.

Il percorso, a guardarlo con distacco, ha una sua logica. Prima gli acceleratori, poi i server, poi le piattaforme su scala rack e infine su scala data center. A un certo punto la strada dell’hardware puro si restringe e conviene guardare altrove, cioè al livello dove i modelli vengono trovati, valutati e messi in produzione.

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Cosa cambia per gli sviluppatori che usano Hugging Face

I numeri aiutano a capire il peso della piattaforma. Secondo Nvidia, Hugging Face serve oltre 18 milioni tra sviluppatori, ricercatori e creativi, che nel tempo hanno caricato più di 3 milioni di modelli, 500.000 dataset e un milione di applicazioni. Ci sono poi più di 200.000 aziende che usano il servizio per cercare, testare, modificare e distribuire modelli di intelligenza artificiale. Un ecosistema enorme, insomma, e non esattamente facile da replicare da zero.

La promessa è che questo impianto resti intatto. La piattaforma continuerà a ospitare modelli open source e open weight di sviluppatori diversi e a supportare più cloud e più architetture di acceleratori, quindi anche quelle della concorrenza. Nvidia mette nero su bianco l’impegno a non forzare la mano a chi lavora sulla piattaforma spingendolo verso il proprio ecosistema hardware. In cambio porta in dote infrastruttura, risorse ingegneristiche e presenza globale, con l’obiettivo dichiarato di migliorare affidabilità, sicurezza, valutazione dei modelli, inferenza e capacità di deployment.

Il rovescio della medaglia è abbastanza evidente. Una fetta crescente di Hugging Face finirà per appoggiarsi non solo all’hardware di Nvidia, ma anche alle sue risorse e alla sua rete internazionale. È il tipo di dipendenza che non si vede nei termini di servizio ma che si sente col tempo.

Un rapporto che veniva da lontano

Non è che le due realtà fossero estranee. Nvidia dichiara di aver pubblicato su Hugging Face più di 500 modelli e 250 dataset aperti, il che la colloca già tra i maggiori contributori della piattaforma. L’azienda sviluppa apertamente anche alcune librerie software e strumenti, così che sviluppatori esterni possano modificarli e costruirci sopra. Da questo punto di vista l’acquisizione formalizza una vicinanza che esisteva già nei fatti.

C’è poi il dettaglio su come è nata l’operazione, ed è forse la parte più interessante. Huang racconta che a muoversi per primo è stato Clément Delangue, fondatore di Hugging Face, che stava ragionando sulla fase successiva della propria azienda. La conclusione a cui è arrivato è che Nvidia potesse rappresentare una casa adatta per la piattaforma, per la sua comunità e per le ambizioni legate ai modelli open weight. Il gruppo di lavoro di Hugging Face entrerà nell’organizzazione di Nvidia e continuerà a occuparsi del progetto.

Perché l’operazione conta per il mercato AI

La lettura strategica è piuttosto lineare. Nvidia detiene la quota dominante del mercato dell’hardware per l’AI e ha tutto l’interesse a far crescere la domanda dei propri sistemi. Più modelli aperti circolano, più aziende e sviluppatori li adottano, più capacità di calcolo serve. Controllare il punto di distribuzione significa avere visibilità su cosa si muove nell’ecosistema molto prima che quel movimento si traduca in ordini.

L’azienda presenta l’acquisizione come un rafforzamento del proprio impegno verso i modelli a pesi aperti e come un modo per rendere l’intelligenza artificiale più accessibile, permettendo a categorie diverse di sviluppatori di trovare il modello giusto per i propri prodotti. Il marchio Hugging Face resta, la struttura tecnica pure, e la piattaforma continuerà a lavorare con architetture di calcolo differenti dalle proprie.