Fermi Explorer: una sonda verso Alpha Centauri nel 2029

Si chiama Fermi Explorer e l’obiettivo dichiarato è tra i più ambiziosi mai messi sul tavolo: mandare una sonda verso Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino al nostro, con un lancio previsto nel 2029 e una velocità di crociera di circa 55.000 miglia orarie, ovvero intorno agli 88.500 chilometri all’ora. Il tutto per provare a mettere le mani su una delle domande più scomode della scienza moderna, quella che va sotto il nome di paradosso di Fermi. Non sarà una missione breve, e già questo dice molto sulla natura dell’impresa.

La velocità indicata, tradotta in numeri più familiari, corrisponde a qualcosa come 24 chilometri percorsi ogni secondo. Sulla Terra sarebbe un valore fuori scala, sufficiente ad attraversare un continente in pochi minuti. Nello spazio interstellare, invece, diventa un dato che va ridimensionato, perché le distanze tra le stelle si misurano su una scala completamente diversa da quella a cui siamo abituati quando parliamo di sonde spedite verso i pianeti del Sistema Solare.

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Perché Alpha Centauri e perché il paradosso di Fermi

Il bersaglio scelto non è casuale. Alpha Centauri è la porta d’ingresso più vicina a un altro sistema stellare, il primo indirizzo plausibile per chiunque voglia passare dalle osservazioni a distanza a una visita vera e propria. Ed è qui che entra in gioco il paradosso di Fermi, quella contraddizione apparente tra un universo enorme, pieno di stelle e di pianeti, e il silenzio assoluto che continuiamo a registrare quando cerchiamo tracce di qualcun altro. Se le occasioni per la vita sono così numerose, dove sono tutti?

La logica dietro Fermi Explorer è quella di spostare il problema dal piano teorico a quello sperimentale. Finché si resta ai calcoli e alle stime, il paradosso rimane un esercizio di probabilità. Andare a guardare da vicino, invece, significa raccogliere dati su un sistema stellare diverso dal nostro, con strumenti costruiti per l’occasione. Un salto di qualità enorme rispetto a tutto ciò che l’astronomia ha fatto finora, che si è sempre basata sulla luce che arriva a noi e non su misurazioni prese sul posto.

Una missione che non finisce con chi la lancia

Il punto più delicato è proprio il tempo. Con l’obiettivo del lancio fissato al 2029, la partenza potrebbe arrivare in tempi relativamente vicini, ma il viaggio è un’altra storia. Una sonda interstellare che procede a 55.000 miglia orarie non arriva a destinazione in qualche anno, e nemmeno in qualche decennio. Chi progetta la missione oggi sa perfettamente di lavorare a un’impresa che darà i suoi frutti molto più avanti, ben oltre la carriera e probabilmente oltre la vita di chi la sta costruendo.

È una condizione che cambia completamente l’approccio ingegneristico. Bisogna pensare a componenti capaci di sopravvivere per periodi lunghissimi nel vuoto, a sistemi di comunicazione che restino utilizzabili quando la distanza dalla Terra sarà cresciuta a dismisura, e a un’organizzazione umana in grado di seguire il progetto attraverso più generazioni di tecnici e scienziati. Nessuna agenzia ha mai dovuto gestire una scala temporale simile.

Quello che rende Fermi Explorer interessante, al di là dei numeri, è la volontà di trattare il paradosso di Fermi come un problema affrontabile e non come una curiosità filosofica. La missione verso Alpha Centauri nasce con questo mandato preciso: smettere di aspettare un segnale e andare a controllare di persona, accettando in anticipo che la risposta arriverà con moltissima calma.