NVIDIA App, spunta la priorità GPU per le app sulle GeForce RTX

Chi possiede una scheda GeForce RTX potrebbe presto avere un controllo molto più preciso sulla priorità GPU delle applicazioni in esecuzione. NVIDIA sta infatti lavorando a una funzione pensata per stabilire quali programmi debbano avere la precedenza nell’uso della scheda video, e alcuni utenti l’hanno già individuata all’interno di NVIDIA App, anche se l’azienda non ne ha ancora parlato in modo ufficiale.

L’obiettivo è piuttosto chiaro e decisamente pratico. Dare a chi usa una scheda grafica NVIDIA la possibilità di gestire meglio le risorse quando più software lavorano contemporaneamente. Una situazione tutt’altro che rara per chi passa le giornate al computer tra lavoro e svago, e che fino a oggi veniva lasciata in gran parte alla gestione automatica del sistema.

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Cos’è GPU App Prioritization e dove si trova

La nuova impostazione porta il nome di GPU App Prioritization ed è spuntata nella versione 11.0.9.585 del software di NVIDIA. Per trovarla bisogna entrare nella sezione Sistema e poi aprire la voce Avanzate. Non si tratta quindi di un’opzione messa in bella vista nella schermata principale ma di una regolazione nascosta un po’ più in profondità, come spesso accade per i controlli destinati agli utenti più esperti o semplicemente più curiosi.

Il funzionamento ruota attorno a una distinzione semplice ma importante. Da una parte ci sono le applicazioni in primo piano, cioè quelle su cui l’utente sta lavorando attivamente in quel momento. Dall’altra ci sono i programmi che continuano a girare in background, magari ridotti a icona o comunque lontani dall’attenzione diretta di chi siede davanti allo schermo. La funzione permette appunto di indicare quali di questi software debbano avere la meglio quando si tratta di sfruttare la GPU.

Il dettaglio curioso riguarda proprio la comparsa dell’opzione sulle schede GeForce RTX. A segnalarla sono stati alcuni possessori di queste GPU, che se la sono ritrovata davanti senza alcun preavviso. NVIDIA, almeno per il momento, non ha comunicato ufficialmente la disponibilità della funzione per questa famiglia di prodotti.

Perché la priorità GPU può fare la differenza

Per capire l’utilità di uno strumento del genere basta pensare a un caso molto concreto. Un videogioco lasciato aperto mentre si porta avanti un montaggio video, oppure il contrario. Entrambe le attività possono chiedere parecchio alla scheda video e in situazioni simili stabilire chi debba avere la precedenza diventa tutt’altro che un dettaglio.

Con la possibilità di assegnare una priorità diversa alle applicazioni, chi utilizza il PC può orientare le risorse della scheda grafica verso ciò che conta davvero in quel preciso momento. Se il lavoro di editing è la cosa più urgente, il gioco rimasto aperto in sottofondo non dovrebbe sottrargli potenza. Se invece si torna a giocare, l’equilibrio può essere ribaltato. È un tipo di controllo che fino a ora mancava all’interno del software ufficiale dell’azienda.

La funzione GPU App Prioritization si trova comunque già nella versione 11.0.9.585 di NVIDIA App, nella sezione Sistema e poi Avanzate, mentre la società non ha ancora annunciato in via ufficiale il suo arrivo sulle schede GeForce RTX.

Fonte: TecnoAndroid