iPhone Duo su misura fino a 60.000 euro: lo produce Caviar

Caviar ha svelato Zodiac, una nuova collezione di personalizzazioni super lussuose dedicate a iPhone Duo e ispirate, come il nome lascia intuire senza troppi sforzi, ai segni dello zodiaco. Stavolta però il marchio cambia un po’ approccio rispetto al solito e invece di proporre una serie di modelli già definiti mette nelle mani dei clienti uno strumento per costruirsi da soli lo smartphone dei propri sogni, scegliendo materiali, finiture e decorazioni pezzo dopo pezzo.

Chi conosce anche solo superficialmente Caviar sa bene che l’azienda non ha mai lavorato sulla sobrietà. Le sue creazioni trasformano telefoni di serie in oggetti da collezione, e con questa linea la filosofia resta la stessa, cambia solo il modo in cui l’acquirente ci arriva.

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Un configuratore che parte dal segno zodiacale

Credits: TecnoAndroid

Il cuore dell’iniziativa è un configuratore online che consente di dare forma a una versione su misura del dispositivo. Il punto di partenza è sempre il segno zodiacale dell’utente, che diventa il tema attorno a cui ruota tutto il resto. Da lì in avanti ogni dettaglio può essere definito con un livello di precisione notevole, quasi maniacale, tanto che ogni esemplare rischia di diventare praticamente unico.

Le opzioni disponibili sono, prevedibilmente, opulente e raffinate. Si parla di diamanti, oro zecchino, titanio e fibra di carbonio, ma anche di pellami pregiati come vitello, pitone e coccodrillo. A questo si aggiungono lavorazioni molto intricate e complesse, insieme a una lunga serie di altri elementi decorativi. Ogni proposta è offerta in più colorazioni e, in alcune situazioni specifiche, è perfino possibile richiederne di personalizzate.

Non finisce qui, perché il catalogo comprende anche lavorazioni metalliche particolari pensate per distinguere ulteriormente l’aspetto dello smartphone. Tra queste spiccano le texture Clous de Paris e Chevron, due motivi geometrici che cambiano parecchio la percezione della superficie e permettono di spingere ancora più in là la personalizzazione di iPhone Duo.

Prezzi da capogiro e il primato del Sagittario

Con materiali del genere era abbastanza scontato che i prezzi sarebbero stati altissimi. La versione d’ingresso, se così si può chiamare, parte da circa 12.700 euro per il modello con 256 GB di memoria. Una cifra che già da sola basterebbe a scoraggiare la gran parte degli appassionati di tecnologia, ma che rappresenta soltanto la base di partenza per chi vuole davvero esagerare.

Per chi non ha intenzione di spendere nulla c’è comunque un passatempo curioso, ovvero andare a caccia della combinazione più costosa in assoluto. Il configuratore è infatti accessibile gratuitamente a chiunque, e giocando un po’ con le varie opzioni si riesce a superare la soglia dei 56.000 euro circa. C’è anche un piccolo indizio utile per chi volesse provarci, visto che il Sagittario risulta il segno più caro di tutti.

Chi invece preferisce la versione standard di iPhone Duo, senza oro né pelle di coccodrillo, può trovarlo online da Mediaworld a 2.369 euro, mentre presso un altro rivenditore il prezzo sale a 2.792 euro.

Fonte: TecnoAndroid