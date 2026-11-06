God of War Laufey rinviato al 20 maggio 2027: Faye protagonista

God of War Laufey arriverà più tardi del previsto. Santa Monica Studio ha infatti comunicato il rinvio del nuovo capitolo della saga con un post pubblicato sui propri canali social il 4 novembre 2026, e insieme alla notizia è arrivata anche la nuova data d’uscita, fissata al 20 maggio 2027. Si tratta di qualche mese di attesa in più rispetto ai piani iniziali dello studio, che ha preferito spostare in avanti il debutto di uno dei progetti più attesi dai fan della serie.

Il gioco era stato presentato lo scorso giugno durante uno State of Play e fin da subito aveva attirato parecchia attenzione per una scelta piuttosto netta, cioè mettere al centro della scena non Kratos ma Faye, sua moglie. Una decisione che cambia prospettiva e che porta la serie in territori nuovi, sia dal punto di vista narrativo sia da quello mitologico.

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Dietro lo slittamento potrebbe esserci anche una ragione legata al calendario delle uscite. Il mese di febbraio 2027 si preannuncia infatti molto affollato, con titoli del calibro di Metro 2039, Fable, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival e Final Fantasy 14: Evercold. Spostare l’arrivo a maggio permetterebbe quindi al nuovo God of War di trovare una finestra più tranquilla, lontano dalla concorrenza diretta di produzioni così pesanti.

La trama di God of War Laufey tra mitologie diverse

La storia parte da un presupposto spiazzante. Faye, apparentemente morta, si risveglia nell’Everywhen, un regno misterioso nel quale convivono più mitologie contemporaneamente. Non più soltanto il pantheon greco o quello norreno, dunque, ma un luogo in cui tradizioni differenti si intrecciano e si sovrappongono.

Il viaggio della protagonista non comincia nel migliore dei modi. Faye finisce infatti prigioniera di Begtse e Sekhmet, due figure che la tengono sotto il proprio controllo. A cambiare le cose ci pensano due alleati piuttosto insoliti: Phranque, il Cosmic Cube, e Rue, un nastro magico legato alla protezione di una spada avvolta dal mistero. Grazie al loro aiuto la donna riesce a liberarsi e a mettersi in cammino con un obiettivo ben preciso, ovvero ricongiungersi con Kratos e Atreus.

Combattimenti e gameplay tra passato e presente della serie

Sul fronte del gameplay, God of War Laufey punta a mettere insieme due anime della saga. Da una parte ci sono gli elementi tipici dei vecchi episodi, dall’altra le meccaniche introdotte nei capitoli più recenti. L’idea è quella di unire la frenesia dei primi giochi con la profondità sviluppata negli ultimi anni.

Il sistema di combattimento sarà di tipo hack and slash e comprenderà combo aeree, abilità a distanza, magie e diverse possibilità per concatenare gli attacchi, così da lasciare spazio a uno stile di gioco più vario e personale. Tra gli strumenti a disposizione di Faye c’è anche il Serpent Bow, un arco mostrato di recente in alcune sequenze di gioco e che sembra destinato a ricoprire un ruolo importante negli scontri.

La componente legata alla crescita del personaggio non verrà messa da parte. Nel corso dell’avventura sarà possibile recuperare armature con bonus differenti e sbloccare nuove abilità, elementi che dovrebbero permettere di adattare Faye alle diverse situazioni affrontate nell’Everywhen. Tutto questo arriverà nelle mani dei giocatori a partire dal 20 maggio 2027, la data scelta da Santa Monica Studio per il debutto di God of War Laufey.

Fonte: TecnoAndroid