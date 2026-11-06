Casio CRW 002, l’orologio anello che omaggia l’A168 del 1995

Casio ci riprova con l’orologio anello e presenta CRW 002, il successore diretto di quel curioso CRW 001 che nel 2024 aveva lasciato più di qualcuno a bocca aperta. Allora sembrava una trovata nata solo per far rumore, un oggetto pensato più per i social che per il dito di qualcuno. E invece il marchio giapponese ha deciso di insistere, mantenendo intatta la filosofia di partenza: niente funzioni legate alla salute, nessuna notifica, soltanto l’essenziale di un orologio digitale classico ridotto alle dimensioni di un anello.

Non si tratta quindi di uno smartwatch e nemmeno di un fitness tracker travestito. È un vero orologio in miniatura, con tutto quello che serve per leggere l’ora e poco altro. Una scelta che va in direzione opposta rispetto a quasi tutto quello che oggi si trova sul mercato dei dispositivi indossabili.

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Un omaggio al Casio A168 del 1995

Il design di CRW 002 pesca a piene mani dal Casio A168, modello del 1995 considerato tra gli orologi digitali più iconici mai prodotti dall’azienda. La scocca e il cinturino sono realizzati in metallo stampato a iniezione, mentre a proteggere lo schermo c’è un vetro minerale. Sotto quel vetro trova posto un display LCD a sette segmenti capace di mostrare ore, minuti e secondi, affiancato da tre pulsanti laterali perfettamente funzionanti. In pratica è un orologio da polso rimpicciolito fino a stare comodamente su un dito.

Anche le funzioni ricalcano quelle di un Casio tradizionale. C’è la possibilità di scegliere tra formato 12 o 24 ore, poi un cronometro preciso al centesimo di secondo, il calendario automatico e la resistenza all’acqua. Non manca nemmeno la retroilluminazione LED, che si può impostare per lampeggiare ogni ora oppure una volta al giorno. Un dettaglio quasi sorprendente su un oggetto di dimensioni così contenute.

Per evitare fraintendimenti vale la pena chiarire cosa manca. Il nuovo anello non offre alcuna funzione smart: nessuna misurazione della frequenza cardiaca, nessun contapassi e nessuna connessione con lo smartphone. Va anche precisato che CRW 002 raccoglie l’eredità del CRW 001 originale e non quella del CRW H001, cioè la versione con monitoraggio della salute che Casio aveva lanciato separatamente in estate.

Misure, colori e prezzi di CRW 002

Sul piano pratico l’anello viene proposto in una misura unica, la 10.5. Per chi ha dita più sottili la confezione include però due distanziatori da 18 e 19 mm che permettono di adattarlo senza troppi problemi. Non sarà la soluzione più raffinata in assoluto, ma ha il vantaggio di non obbligare nessuno a cercare taglie diverse.

Il nuovo anello orologio di Casio arriverà sul sito ufficiale del marchio a partire da novembre in due colorazioni. La versione argento costa 119 euro, mentre quella dorata sale a 139 euro. Cifre non proprio da entry level per un prodotto così di nicchia, ma la strategia sembra chiara: l’azienda punta deliberatamente su chi cerca qualcosa di originale e decisamente fuori dal coro, lontano dall’ennesimo smartwatch pieno di funzioni che in pochi utilizzano davvero.

Fonte: TecnoAndroid