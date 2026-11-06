Xiaomi starebbe lavorando a uno smartphone largo non pieghevole

Xiaomi starebbe lavorando a uno smartphone con display largo, un telefono tradizionale e quindi non pieghevole che riprende le proporzioni degli schermi esterni di modelli come iPhone Duo. L’indiscrezione arriva in un momento in cui il mercato sembra pronto ad accogliere una categoria di dispositivi del tutto nuova, nata quasi per riflesso dal successo dei pieghevoli con formato più ampio. Al posto degli schermi sempre più alti e stretti a cui ci si è abituati negli ultimi anni, l’idea è puntare su un pannello meno allungato, più vicino a un rettangolo compatto che a una striscia sottile. Stando alle voci, il progetto di Xiaomi non sarebbe più soltanto un’ipotesi sulla carta ma avrebbe già imboccato la strada dello sviluppo vero e proprio.

Come sarebbe lo smartphone largo di Xiaomi

La crescente popolarità dei pieghevoli con formato largo avrebbe fatto emergere una domanda abbastanza precisa: telefoni più compatti che però non sacrificano le prestazioni. Rispetto ai modelli classici, con schermi che anno dopo anno si sono allungati sempre di più, un display dalle proporzioni più generose in larghezza può risultare più comodo e pratico nell’uso di tutti i giorni. Ed è proprio su questo terreno che i produttori cinesi sembrano voler giocare la prossima partita.

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A rilanciare la notizia è il leaker Digital Chat Station, secondo cui Xiaomi avrebbe in cantiere un dispositivo tradizionale con schermo largo, simile nelle proporzioni ai pannelli esterni di Samsung Galaxy Z Fold 8 e iPhone Duo. Le specifiche tecniche per ora restano coperte, con un’unica eccezione. Il telefono potrebbe adottare un lettore di impronte digitali laterale, soluzione già piuttosto diffusa proprio tra i pieghevoli.

Nessun dettaglio nemmeno sulla diagonale. È però plausibile che le dimensioni ricalchino quelle del recente Xiaomi 18 Fold, il pieghevole dal design molto vicino a quello di iPhone Duo che monta uno schermo esterno da 5,38 pollici con un rapporto di circa 3:2. Un termine di paragone utile per farsi un’idea del formato che potrebbe avere il nuovo modello.

Huawei, OPPO, vivo e Honor puntano sullo stesso formato

Il marchio cinese non sarebbe l’unico attratto da questa formula. Huawei ha già giocato d’anticipo presentando Pura X View, uno smartphone con schermo largo privo di meccanismo pieghevole. Anche OPPO starebbe preparando qualcosa di simile, e stando alle indiscrezioni il suo dispositivo potrebbe distinguersi per un comparto fotografico decisamente ambizioso, con ben due sensori da 200 megapixel.

Non finisce qui. In passato lo stesso Digital Chat Station aveva indicato anche vivo e Honor tra le aziende intenzionate a entrare in questo segmento entro il 2027. Nel caso di Honor il progetto potrebbe riprendere un design simile a quello già scelto da Huawei, sua ex società madre, come spiegato dal leaker in un altro intervento pubblicato su Weibo. Insomma, la lista dei nomi coinvolti continua ad allungarsi.

Un fenomeno destinato a restare in Cina?

Almeno all’inizio questa nuova famiglia di smartphone con schermo largo potrebbe restare legata soprattutto al mercato cinese. Molti dei primi modelli, infatti, rischiano di non essere distribuiti fuori dai confini del Paese, e chi spera di vederli presto sugli scaffali europei potrebbe dover pazientare. Questo però non esclude che le generazioni successive riescano a raggiungere un pubblico più ampio e a diffondersi anche in Occidente.

Fonte: TecnoAndroid