Nuovo punto prezzo Very Mobile a 7,99 euro per chi arriva da Fastweb e Sky Mobile

Nei prossimi giorni Very Mobile introdurrà una modifica importante alla lista degli operatori di provenienza ammessi per le sue offerte più economiche. Secondo le informazioni emerse, dal 19 dicembre 2025 l’operatore semivirtuale non consentirà più l’attivazione dell’offerta da 6,99 euro al mese ai clienti che richiedono la portabilità del numero da Fastweb. La stessa esclusione varrà anche per Sky Mobile, che utilizza l’infrastruttura Fastweb.

Fino al 18 dicembre 2025 online e fino all’8 gennaio 2026 nei negozi, i clienti provenienti da Fastweb e Sky Mobile possono ancora accedere alle offerte in portabilità con prezzi a partire da 6,99 euro al mese. In particolare, sono attualmente disponibili Very 6,99 MNP 200 Giga, Very7,99 MNP 300 Giga e Very9,99 MNP 440 Giga. Con il cambio imminente, però, la soglia di ingresso per chi arriva da Fastweb salirà a 7,99 euro al mese, lasciando l’offerta da 6,99 euro riservata esclusivamente ad altri operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e vari MVNO, con l’esclusione di Kena, ho. Mobile e Spusu.

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Very Mobile: strategia commerciale, 5G e possibili novità

Oltre alla revisione dei prezzi, Very Mobile continua a puntare sulla rete e sulle prestazioni come elementi distintivi. L’operatore, che fa capo a WINDTRE, consente la navigazione in 4G e 5G, con un’evoluzione importante introdotta nel corso del 2025. Tutti i nuovi clienti Very vengono abilitati al 5G dove disponibile, inizialmente con un limite di velocità fino a 30 Mbps in download e upload.

Dal 5 dicembre 2025, però, è attiva una promozione che include gratuitamente il 5G Full Speed per le offerte voce e dati con costo mensile pari o superiore a 6,99 euro. Tale opzione consente di raggiungere velocità stimate fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload.

Non è escluso che, insieme all’uscita di Fastweb e Sky Mobile dall’offerta da 6,99 euro, Very Mobile possa introdurre ulteriori novità nel proprio portafoglio, come nuove scadenze delle promozioni online o rimodulazioni delle soglie di giga. Al momento, però, si tratta di indiscrezioni non ufficiali.