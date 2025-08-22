Very 4,99 200 Giga, ritorna la super promo di Very Mobile

Ritorna una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Very 4,99 200 Giga. Quest’ultima è stata infatti proposta in questi giorni dall’operatore virtuale ad alcuni suoi ex clienti selezionati. Per il momento, sembra che ci sarà tempo fino al prossimo 31 agosto 2025 per poterla attivare.

Very Mobile, ritorna per gli ex clienti la super promo Very 4,99 200 Giga

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta da poco riproponendo ai suoi ex clienti selezionati l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Very 4,99 200 Giga. Gli ex clienti selezionati stanno ricevendo una apposita comunicazione tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Saremmo così felici di riaverti con noi che se torni in Very entro il 31/8 ti riserviamo 200 Giga in 5G Full Speed, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE. E un mese è omaggio! Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su […] o nei negozi Very Mobile. “

Ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero sorprendente. Ogni mese gli utenti potranno infatti utilizzare fino a ben 200 GB di traffico dati ma non solo. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di includere la possibilità di navigare con il 5G di Very Mobile alla massima velocità disponibile ovvero il 5G Full Speed dell’operatore. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Tutto questo sarà a disposizione degli utenti ad un costo assurdo di soli 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il primo mese di rinnovo. Gli ex clienti non dovranno inoltre pagare costo di attivazione.