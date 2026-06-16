Nuova BMW X5 elettrica è in arrivo: avrà una batteria da 144 kWh

Nuova BMW X5 alle porte, e stavolta il salto è di quelli che si notano. La generazione che sta per arrivare porta con sé una versione completamente elettrica con una batteria da 144 kWh, un numero che da solo basta a far drizzare le antenne a chi segue da vicino il mondo dei SUV premium a zero emissioni.

Una batteria che cambia le carte in tavola

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Il dato che salta subito all’occhio riguarda proprio l’accumulatore. Una capacità di 144 kWh non è cosa da poco e colloca la BMW X5 elettrica in una fascia decisamente ambiziosa. Stiamo parlando di un pacco batterie pensato per garantire autonomie importanti, di quelle che possono mettere a tacere buona parte delle ansie legate alla ricarica. Per un veicolo di queste dimensioni e con questo peso, avere a disposizione tanta energia fa la differenza tra un’auto che convince e una che lascia qualche dubbio durante i viaggi lunghi.

La scelta di puntare così in alto sulla capacità racconta anche qualcosa sulla strategia del marchio bavarese. La BEV, cioè la variante elettrica pura, non viene trattata come un ripiego o un esperimento, ma come una protagonista a tutti gli effetti della gamma. E questo si traduce in componenti di prima qualità e in numeri che vogliono competere con il meglio che il segmento ha da offrire.

La nuova X5 si prepara quindi a presentarsi con un’identità ben definita. Da un lato c’è la tradizione di un SUV che ha fatto la storia di BMW, dall’altro c’è la spinta verso l’elettrico che ormai attraversa tutta l’industria. La presenza di una versione BEV con una dotazione tecnica di questo livello dimostra quanto la casa tedesca voglia restare un punto di riferimento anche su questo terreno.

L’arrivo della batteria da 144 kWh segna un passo concreto in questa direzione. È un investimento che parla chiaro a chi cerca un’auto elettrica capace di unire le dimensioni e il comfort di un grande SUV con prestazioni e autonomia all’altezza delle aspettative. La sfida, per chi guida, sarà quella di godersi tutto questo senza dover scendere a compromessi sul fronte della praticità quotidiana.