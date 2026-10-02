NOW WIFI, Sky rilancia la fibra da 19,90 euro al mese per sempre

Da oggi, 1° ottobre 2026, Sky Italia rilancia le offerte di rete fissa a marchio NOW WIFI, con promozioni che partono da 19,90 euro al mese a tempo indeterminato e che si possono attivare direttamente sul sito della piattaforma streaming NOW. Le proposte sono pensate sia per chi non è ancora cliente sia per chi già utilizza il servizio di streaming, e arrivano con una formula più ordinata rispetto al passato.

Tra fine febbraio e inizio aprile 2026, infatti, le offerte di connessione domestica erano comparse con nomi diversi a seconda dei casi, come NOW WIFI, NOW WIFI powered by Sky o Sky Wifi Digital. Stavolta invece Sky ha scelto un solo marchio, cioè NOW WIFI. Cambia anche la modalità di presentazione: prima le promozioni spuntavano in modo casuale attraverso banner dedicati e variavano in base alla sessione di navigazione, ai cookie e alle impostazioni del browser. Ora sul sito di NOW tutti vedono le stesse condizioni.

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Esiste adesso una sezione apposita, raggiungibile dal menu oppure da un banner in home page che riporta la frase “È arrivato NOW WIFI. Ora lo streaming ha trovato la sua metà”. Chiunque visiti il portale può quindi sottoscrivere le nuove tariffe, tutte caratterizzate da un prezzo scontato a tempo indeterminato.

Prezzi, copertura e scadenze delle nuove promo NOW WIFI

Il costo mensile dipende dalla tecnologia disponibile all’indirizzo. Chi è raggiunto dalla Fibra FTTH su rete Open Fiber paga 19,90 euro al mese per sempre. Tutti gli altri, quindi chi ha la copertura in FTTC oppure in FTTH su rete Fastweb o FiberCop, pagano 22,90 euro al mese, sempre a tempo indeterminato. In entrambi i casi l’attivazione è gratuita anziché costare 49 euro.

Le promozioni risultano sottoscrivibili fino al 15 novembre 2026, salvo cambiamenti. Nella pagina di trasparenza tariffaria di Sky però si legge che la versione a 22,90 euro, quella destinata a chi non ha la copertura Open Fiber, resterà disponibile fino al 27 dicembre 2026. Possono aderire esclusivamente i nuovi clienti Sky Wifi, sia con una nuova linea sia con portabilità del numero, in Fibra FTTH oppure in Misto Fibra Rame FTTC.

Per la parte voce sono previste di base le chiamate a consumo: verso i fissi nazionali si pagano 0 euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi, mentre verso i cellulari nazionali la tariffa è di 19 centesimi al minuto con lo stesso scatto. In un secondo momento si può aggiungere l’opzione Voce Unlimited, con telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali, gratuita per i primi 12 mesi e poi a 5 euro in più al mese. L’operatore precisa che il cliente può eliminarla quando vuole senza costi aggiuntivi.

Come si attiva e cosa comprende l’offerta

Il percorso è piuttosto semplice. Cliccando su “Verifica la copertura”, presente sia nel banner in home page sia nella sezione dedicata, si controlla il proprio indirizzo e compare il riepilogo dell’offerta corrispondente. Con il tasto “Acquista” l’ordine si completa online inserendo i dati dell’intestatario, senza dover attivare un abbonamento NOW. Il contratto per il servizio Sky Wifi viene infatti firmato con Sky ed è separato e autonomo rispetto a quello della piattaforma streaming. Per assistenza tecnica, fatturazione o qualsiasi altra esigenza legata alla rete fissa bisogna rivolgersi a Sky tramite l’app My Sky.

Il pacchetto include una connessione internet illimitata in FTTC (Super Internet) o in Fibra FTTH (Fibra100%), le chiamate a consumo, il modem Sky Wifi Hub e tutti i servizi accessori voce, come il trasferimento di chiamata e Chi ti Chiama. In FTTH, su rete Open Fiber, Fastweb e FiberCop, la velocità arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Gli stessi valori valgono anche nelle cosiddette Aree Bianche servite dalla rete pubblica realizzata da Open Fiber. Con l’FTTC, disponibile su rete Fastweb e FiberCop, si raggiungono invece fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, oppure fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Dal 3 dicembre 2024 le nuove attivazioni ricevono un modello aggiornato dello Sky Wifi Hub con tecnologia WiFi 6, di colore bianco anziché nero e con un solo indicatore LED frontale. Questo dispositivo è riservato ai nuovi clienti che attivano una linea in Fibra FTTH. In linea con la delibera AGCOM sul modem libero, al momento dell’attivazione si può comunque scegliere un apparato diverso, purché rispetti i requisiti minimi indicati nell’area Assistenza.

In caso di recesso, la dismissione della linea costa 29,90 euro per la Fibra FTTH e 23,31 euro per l’FTTC, mentre la migrazione verso un altro operatore costa sempre 11,09 euro.

Fonte: TecnoAndroid