NOW Pass Sport, lo sconto mensile ora vale solo per il primo mese

Dal 9 novembre 2026 cambia qualcosa per chi vuole seguire lo sport di Sky in streaming su NOW senza legarsi a un contratto lungo. Il Pass Sport nella versione mensile senza vincoli prevede ora il prezzo scontato soltanto per il primo mese e non più per i primi due, come accadeva fino a pochi giorni fa. La novità riguarda i nuovi abbonati e si estende anche all’Offerta Completa, il pacchetto che affianca allo sport il Pass Cinema e il Pass Entertainment.

Pass Sport mensile, lo sconto si accorcia

Per capire il quadro conviene fare un passo indietro. Già dal 26 ottobre 2026 la piattaforma ha introdotto nuove promozioni con prezzo maggiorato, una mossa legata all’arrivo del nuovo listino. Dal 9 dicembre 2026 il Pass Sport costerà infatti 34,99 euro al mese, contro i 29,99 euro richiesti finora. Chi attivava il pacchetto mensile poteva contare su 29,99 euro al mese per i primi 2 mesi, con rinnovo successivo a 34,99 euro. Quella promo è rimasta valida fino all’8 novembre 2026.

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Adesso la cifra di 29,99 euro vale solo per il primo mese e poi si passa subito a 34,99 euro al mese. Resta disponibile anche la formula con vincolo di un anno, rimasta identica a quella proposta dal 26 ottobre. In questo caso si pagano 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi il rinnovo avviene al listino in vigore, che dal 9 dicembre sarà appunto di 34,99 euro. Secondo il sito ufficiale tutte queste promozioni sono attivabili fino all’8 dicembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

Offerta Completa, stessa sorte per i tre Pass insieme

Anche il pacchetto con Cinema, Sport ed Entertainment segue la stessa strada. Dal 26 ottobre fino all’8 novembre la versione senza vincolo e senza Premium, quindi con pubblicità, costava 41,99 euro al mese per i primi 2 mesi e poi 46,99 euro. Per le attivazioni dal 9 novembre i 41,99 euro valgono soltanto per il primo mese, dopodiché scatta il nuovo listino da 46,99 euro al mese. Chi preferisce l’impegno annuale, senza poter disattivare i Pass prima della scadenza, paga invece 32,99 euro al mese per 12 mesi, con rinnovo al listino che dal 9 dicembre sarà di 46,99 euro. Anche qui le promo restano valide fino all’8 dicembre 2026.

Ci sono poi alcune regole da tenere a mente sulle disattivazioni. Se si rinuncia al Pass Cinema o al Pass Entertainment, quello rimasto si rinnova al listino in vigore, oggi pari a 8,99 euro al mese, mentre il Pass Sport passa ai 34,99 euro previsti dal 9 dicembre. Se invece si disattiva soltanto lo sport, Cinema ed Entertainment si rinnovano al listino attuale di 11,99 euro al mese. Il primo offre i film di Sky con oltre 1000 titoli e prime visioni a pochi mesi dall’uscita in sala, il secondo raccoglie serie TV, show e un catalogo dedicato a bambini e ragazzi.

Cosa si vede con il Pass Sport e l’opzione Premium

L’offerta sportiva è ampia. Dentro ci sono tutti i Gran Premi di Formula 1 fino al 2032, la MotoGP fino alla fine della stagione 2027 e molto tennis, da Wimbledon fino al 2030 ai tornei ATP Masters 1000 e alle Nitto ATP Finals. Spazio anche al basket con alcune partite NBA, EuroLeague, EuroCup e Serie A LBA. Sul fronte calcio il Pass Sport propone 3 partite su 10 di Serie A a ogni giornata, cioè sabato alle 20:45, domenica alle 18:00 e lunedì alle 20:45, oltre a tutta la Serie C, la Champions League, l’Europa League e la Conference League fino al 2031. Completano il pacchetto una selezione di Premier League, fino a 5 partite per turno di Bundesliga e tutte le gare di Euro 2028.

Di base le offerte NOW includono pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo alla volta. Per superare questi limiti esiste l’opzione Premium, proposta dal 2 settembre 2026 a 10 euro al mese, che elimina gli spot sull’on demand, consente la visione contemporanea su 2 dispositivi dello stesso nucleo domestico e aggiunge l’audio Dolby Digital 5.1. Per chi la attiva arriverà progressivamente anche il 4K sui dispositivi compatibili, ma per ora la piattaforma non ha comunicato né la data di lancio né quali contenuti saranno coinvolti.

Fonte: TecnoAndroid