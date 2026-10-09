NOW Pass Sport, Entertainment incluso gratis fino a 3 mesi

Chi vuole guardare in streaming sia lo sport sia le serie TV di Sky ha da qualche giorno una possibilità in più. NOW, la piattaforma streaming di Sky Italia, sta proponendo nuove promozioni sul Pass Sport che includono sempre il Pass Entertainment senza vincoli, con le prime mensilità gratuite. A seconda dei casi si parla di 1 mese oppure di 3 mesi regalati.

Accanto alle offerte classiche, cioè il solo NOW Pass Sport a 29,99 euro al mese senza vincoli oppure a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi con permanenza di un anno, e al pacchetto completo con Cinema, Entertainment e Sport, sul sito ufficiale può comparire questa nuova combinazione. Non sempre però, perché la proposta visualizzata cambia in base al browser, alla sessione di navigazione, ai cookie e alle impostazioni. Per lo stesso motivo non è escluso che circolino altre versioni con un numero diverso di mesi gratuiti. Il pacchetto aggiunge allo sport le serie TV e gli show di Sky, oltre a un catalogo pensato per bambini e ragazzi. Le promo NOW Pass Sport + Entertainment risultano sottoscrivibili fino al 20 ottobre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

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Quanto costano le nuove promo NOW Pass Sport + Entertainment

Il Pass Sport si può scegliere in due formule. Quella mensile costa 29,99 euro al mese senza vincoli, mentre quella scontata scende a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi con vincolo di permanenza annuale. Alla scadenza si rinnova al listino in vigore, oggi pari a 29,99 euro. Il Pass Entertainment invece è sempre mensile e libero da obblighi, quindi si può disattivare quando si preferisce. Se resta attivo, terminato il periodo gratuito si rinnova a 8,99 euro al mese.

Con i 3 mesi gratis e il Pass Sport senza vincoli si spendono 29,99 euro al mese per i primi tre mesi e poi 39,98 euro. C’è però un dettaglio da non sottovalutare, perché la gratuità dell’abbonamento dedicato all’intrattenimento vale solo se nello stesso periodo rimane attivo anche il Pass Sport, altrimenti scatta subito il rinnovo automatico a 8,99 euro. Scegliendo la versione scontata il conto parte da 19,99 euro al mese per tre mesi, sale a 28,98 euro per i successivi 9 fino al dodicesimo mese e dal tredicesimo arriva a 39,98 euro. Lo schema con il primo mese gratis segue la stessa logica. Senza vincoli si pagano 29,99 euro il primo mese e in seguito 39,98 euro. Con la formula vincolata si parte da 19,99 euro, si prosegue a 28,98 euro per gli 11 mesi successivi e dal tredicesimo si passa a 39,98 euro.

Opzione Premium e contenuti sportivi inclusi

Dal 28 agosto 2023 le offerte NOW prevedono di base la pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo alla volta. Per superare questi limiti esiste l’opzione Premium, che elimina gli spot, consente di guardare su 2 dispositivi in contemporanea all’interno dello stesso nucleo domestico e aggiunge l’audio Dolby Digital 5.1. Dal 2 settembre 2026 costa ufficialmente 10 euro al mese, salvo promozioni. Per chi la possiede arriverà progressivamente anche il 4K sui dispositivi compatibili, anche se per ora mancano dettagli sui contenuti coinvolti e sulla data di lancio.

Sul fronte sportivo l’offerta è decisamente corposa. Il Pass Sport comprende tutti i Gran Premi di Formula 1 fino al 2032, la MotoGP fino alla fine della stagione 2027 e tanto tennis, con Wimbledon fino al 2030, i Masters 1000, le Nitto ATP Finals e i tornei ATP 500, ATP 250 e WTA fino al 2028. Spazio anche al basket tra alcune partite NBA, EuroLeague, EuroCup e Serie A LBA.

Per il calcio ci sono 3 partite su 10 di Serie A per ogni giornata fino al 2028/2029, ovvero il sabato alle 20:45, la domenica alle 18:00 e il lunedì alle 20:45. Si aggiungono tutta la Serie C 2026/2027 e 2027/2028, la UEFA Champions League con 185 partite su 203 a stagione fino al 2027 e 184 dal 2027 al 2031, oltre a Europa League e Conference League. Completano il quadro una selezione di Premier League, fino a 5 match per turno di Bundesliga e tutte le partite di UEFA Euro 2028. Solo con il Pass Sport sono inoltre disponibili EXTRA Match per il tennis ed EXTRA Cam per la Formula 1.

Fonte: TecnoAndroid