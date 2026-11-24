Il 27 novembre 2026 torna il Black Friday, un’occasione per rinnovare la propria routine di bellezza e grooming approfittando delle promozioni dedicate. Per questo appuntamento, Braun propone una selezione di dispositivi progettati per rispondere a esigenze differenti, con tecnologie pensate per rendere più pratici i trattamenti e la cura quotidiana.

Per l’epilazione i modelli da tenere d’occhio sono Braun Skin i·expert e Braun Silk-épil 9 Flex, due soluzioni che puntano su precisione e comfort. Sul fronte della rasatura e della rifinitura trovano invece spazio Braun NEVO e Braun BT9, dedicati rispettivamente alla rasatura maschile e alla cura della barba. Quattro prodotti con caratteristiche differenti, pensati per accompagnare altrettante esigenze di beauty e grooming durante il Black Friday.

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I MUST-HAVE DI BRAUN PER L’EPILAZIONE

BRAUN SKIN i·EXPERT

Credits: TecnoAndroid

Braun Skin i·expert è il dispositivo a luce pulsata di fascia alta del marchio, sviluppato per effettuare trattamenti direttamente a casa e ottenere una riduzione progressiva e duratura dei peli superflui, seguendo il programma consigliato. Tra gli accessori che completano il dispositivo ci sono due soluzioni pensate per migliorare la precisione durante l’utilizzo. La Testina Smart Flex integra alette flessibili che seguono meglio i contorni del corpo, mentre la Mini Testina di Precisione permette di intervenire con maggiore accuratezza sulle aree più piccole, compreso il viso.

Uno degli elementi distintivi di Skin i·expert è l’app integrata intelligente, progettata per accompagnare l’utente durante le sessioni. Il sistema riconosce la tonalità della pelle, regola automaticamente l’intensità degli impulsi e fornisce indicazioni in tempo reale, aiutando a seguire correttamente il trattamento. Il dispositivo è inoltre dermatologicamente testato e progettato per offrire un’esperienza confortevole¹. Con una pianificazione adeguata, sono sufficienti 10 minuti a settimana per trattare tutto il corpo. L’applicazione organizza le sessioni in base al programma previsto e agli impegni personali. L’intera gamma Braun a luce pulsata è stata valutata da dermatologi indipendenti e certificata dalla Skin Health Alliance.

¹ Consultare le istruzioni per l’uso, verificando la compatibilità con il colore della pelle e dei peli, le avvertenze e le controindicazioni su www.braun.com/it. I risultati dipendono dal rispetto del regime di trattamento raccomandato e possono variare da persona a persona.

BRAUN SILK-ÉPIL 9 FLEX

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Disponibile nelle varianti oro e rosé, Braun Silk-épil 9 Flex si distingue per una caratteristica particolare: è il primo epilatore al mondo dotato di una testina completamente flessibile. Questa soluzione permette alla testina di seguire le forme del corpo, facilitando il trattamento anche nelle zone più difficili da raggiungere. La tecnologia Smart Touch consente di scegliere tra due modalità di utilizzo in base alla pressione esercitata sulla pelle. La modalità Power è pensata per un’epilazione più intensa, mentre Gentle permette di ridurre l’intensità e intervenire con maggiore delicatezza sulle aree sensibili.

Il sistema MicroGrip è progettato per catturare anche i peli più corti, fino a 0,5 mm: una lunghezza indicata da Braun come tre volte inferiore rispetto a quella intercettabile con la ceretta. Il risultato promesso è una pelle liscia fino a quattro settimane, in base alle caratteristiche individuali. Le confezioni premium comprendono anche accessori aggiuntivi per ampliare le possibilità di utilizzo. Tra questi figurano la Gentle Brush, pensata per l’esfoliazione, e una testina radente che consente di utilizzare Silk-épil 9 Flex anche come rasoio nelle zone più delicate.

I MUST-HAVE DI BRAUN PER LA RASATURA, LA REGOLAZIONE E LA RIFINITURA

BRAUN NEVO

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Braun NEVO rappresenta la nuova generazione di rasoi elettrici del marchio, con un progetto che combina rasatura profonda e attenzione al comfort della pelle. Tra le principali novità figura la tecnologia AeroTouch, sviluppata per favorire uno scorrimento particolarmente fluido e ottenere una rasatura più profonda rispetto agli altri rasoi Braun, secondo quanto dichiarato dall’azienda. Il design si caratterizza per un corpo realizzato in acciaio inossidabile di tipo chirurgico, una scelta che punta su resistenza e durata nel tempo. A bordo è presente anche il nuovo NEVO Smart Display, che mostra informazioni sul dispositivo in tempo reale e propone suggerimenti personalizzati per la sua manutenzione.

A occuparsi della gestione quotidiana interviene il sistema Smart Care NEVO 7in1, una base multifunzione che pulisce, lubrifica e ricarica automaticamente il rasoio. L’obiettivo è semplificare la manutenzione e mantenere il dispositivo pronto all’utilizzo. Sul fronte dell’autonomia, Braun NEVO raggiunge fino a 60 minuti di utilizzo con una ricarica completa. Quando il tempo a disposizione è limitato, bastano invece cinque minuti di ricarica rapida per completare una rasatura. Il dispositivo è inoltre completamente impermeabile, caratteristica che permette di utilizzarlo anche in ambienti umidi.

La maggiore profondità di rasatura dichiarata è riferita al confronto con altri rasoi Braun.

BRAUN BT9

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Per chi desidera gestire la barba con diverse lunghezze e rifiniture, Braun BT9 propone un sistema di regolazione particolarmente articolato. Il regolabarba utilizza lame ProBlade con un angolo di taglio di 48°, progettate per intervenire anche sui peli più difficili e offrire una capacità di taglio dichiarata fino al 35% superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Il kit integra inoltre le testine intercambiabili ProContour e ProDetails, pensate per adattarsi alle diverse operazioni di regolazione e definizione. Il selettore ProWheel mette a disposizione 52 impostazioni di lunghezza, con intervalli di 0,25 mm, consentendo di scegliere con precisione il risultato desiderato.

Tra le funzioni disponibili ci sono Power Boost, che incrementa automaticamente la potenza quando necessario, e AutoSense, che regola la velocità del motore in base alla densità della barba. I cuscinetti a sfera contribuiscono invece a limitare l’attrito delle lame, con l’obiettivo di contenere il surriscaldamento e i consumi. Braun BT9 è impermeabile al 100% e offre fino a 180 minuti di autonomia. La dotazione comprende anche pettini specifici per realizzare sfumature e stencil di precisione, utili per definire contorni e ottenere diversi stili. A completare le caratteristiche del prodotto c’è una garanzia di 5 anni.

Fonte: TecnoAndroid