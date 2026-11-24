Il Nissan NV200 non si vede più nelle concessionarie americane ed europee da anni, eppure in Cina questo furgone compatto con ben 17 anni alle spalle continua la sua strada. Anzi, la rilancia con decisione. Zhengzhou Nissan ha infatti presentato una versione profondamente rinnovata del modello nato nel 2009, che conserva una silhouette familiare ma porta con sé una motorizzazione ibrida ricaricabile con trazione integrale, un abitacolo rivisto da cima a fondo e una dotazione tecnologica decisamente più moderna. Non si tratta quindi soltanto di qualche pannello di carrozzeria ridisegnato.

Il debutto pubblico del nuovo NV200 PHEV è avvenuto durante il Nissan Day di Zhuhai, dove il van ha condiviso la scena con il SUV NX7 e con diverse varianti del pickup Frontier Pro PHEV. Il veicolo era già comparso qualche mese fa in alcune foto trapelate dalla Cina, ma stavolta si è mostrato con un ricco corredo di accessori che ne cambia parecchio il carattere. Kit di rialzo, pneumatici tuttoterreno, fari supplementari da fuoristrada, bull bar, tende da tetto e un supporto per la ruota di scorta danno a questi esemplari un aspetto pronto all’avventura. Per chi desidera qualcosa di più spazioso e robusto rispetto alla kei van Roox in versione Rock Creek, il furgone cinese sembra proprio la risposta giusta.

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Un nuovo volto per un furgone di lungo corso

La parte vetrata e il tetto arrivano dritti dal vecchio modello, ma per il resto il Nissan NV200 adotta uno stile completamente diverso. Il frontale ridisegnato sfoggia fari a tutta larghezza che abbracciano una calandra chiusa con il logo della casa al centro, mentre il paraurti anteriore accoglie una piastra paramotore in stile crossover affiancata da sottili feritoie cromate. Guardando la fiancata spiccano maniglie nuove, finestrini posteriori abbassabili, calotte degli specchietti dalla forma più squadrata e cerchi in lega inediti. Al posteriore gli interventi sono più contenuti e riguardano i gruppi ottici scuriti, collegati da un elemento nero sul portellone, e il paraurti rimodellato con finte prese d’aria.

Dentro il cambiamento è ancora più evidente. L’impostazione spartana e da lavoro del predecessore lascia spazio a un ambiente molto più attuale, con una plancia digitale composta da un ampio schermo per l’infotainment e da un quadro strumenti più piccolo collocato dietro il volante a due razze. La console centrale ha un disegno minimalista ma conserva i comandi fisici. Il pavimento è piatto e l’abitacolo si sviluppa su tre file con sei o sette posti, raggiungibili attraverso porte scorrevoli elettriche. I sedili poi si possono abbattere completamente per ricavare una zona notte, utile nei viaggi in campeggio.

Telaio aggiornato e motorizzazione elettrificata

Sotto la carrozzeria il lavoro non è stato da meno. Il telaio è stato aggiornato con una sospensione posteriore indipendente multilink che manda in pensione le balestre del modello precedente. La novità più importante però riguarda il cuore del mezzo, perché il van abbandona i vecchi motori termici per un sistema ibrido plug in. Zhengzhou Nissan non è entrata nei dettagli tecnici ma ha confermato la presenza della trazione integrale e di una presa di corrente esterna da 6 kW, comoda per alimentare dispositivi e attrezzature anche lontano dalla rete elettrica.

Secondo le informazioni circolate in Cina, l’autonomia in modalità solo elettrica dovrebbe essere compresa tra 80 e 150 km. Si parla inoltre di una futura variante non elettrificata con motore 2.0 litri, destinata ad affiancare la versione PHEV nella gamma. Ulteriori dettagli sul Nissan NV200 arriveranno con l’avvicinarsi del lancio commerciale sul mercato cinese. Nel frattempo Nissan punta a esportare un numero crescente di modelli costruiti in Cina sui mercati globali, e questo furgone così profondamente aggiornato potrebbe essere tra quelli scelti.

Fonte: TecnoAndroid