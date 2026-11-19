Mercedes ha deciso di mettere all’asta una Mercedes C 111 con motore Wankel, ed è la prima volta nella storia che la Casa di Stoccarda si separa da uno di questi prototipi leggendari. La C 111 nacque nel 1969 come laboratorio viaggiante per sperimentare il motore rotativo, e le versioni successive arrivarono persino a stabilire nuovi record mondiali per i diesel. Eppure non è mai entrata in produzione e nessun esemplare era mai stato venduto. Fino ad ora. L’appuntamento è fissato per il 3 febbraio 2027 al Palais du Louvre di Parigi, dove RM Sotheby’s batterà un’unica C 111 II con il suo motore rotativo originale a quattro dischi da 2,4 litri. Non ci saranno altre occasioni a breve, perché Mercedes Benz si è impegnata per contratto a non vendere nessun’altra C 111 per almeno 25 anni.

Un’icona mai arrivata nelle concessionarie

Il ricavato finirà nel progetto Mercedes Benz Museum 2.0, pensato per modernizzare il museo aziendale di Stoccarda e rendere il patrimonio del marchio accessibile alle generazioni future in tutto il mondo. Il cuore dell’operazione è un gemello digitale del museo, sviluppato insieme a The Classic Car Trust e alla sua piattaforma Roarington, che permetterà di visitarlo senza muoversi da casa.

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Quando fu svelata al Salone di Francoforte del 1969, la C 111 raccoglieva l’eredità del mitico 300 SL e la proiettava in una nuova epoca. L’interesse fu enorme, tanto che si racconta di appassionati che spedivano assegni in bianco a Stoccarda. Ma problemi di durata, consumi e affidabilità, uniti alla crisi petrolifera del 1973 e alla mancanza di sostenitori influenti, portarono nel 1976 allo stop definitivo dello sviluppo del Wankel. In tutto vennero costruiti 17 esemplari. Uno fu sacrificato nei crash test e tre furono smontati negli anni Settanta, mentre la collezione aziendale ne conserva ancora 13. Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes Benz Heritage, ha spiegato che il fascino della vettura è rimasto intatto e ispira ancora oggi progetti come la Vision One Eleven, e che con questa vendita si apre un capitolo nuovo.

La storia del Wagen 33

All’incanto andrà la terza C 111 II costruita, conosciuta internamente come Wagen 33. Assemblata a partire da marzo 1970, sfoggia il caratteristico colore Weißherbst, sedili sportivi con motivo pied de poule grigio e bianco, volante di sicurezza a quattro razze e una radio Becker Europa montata in verticale. Nell’agosto dello stesso anno ricevette il quadrirotore M 950 W 48 da 257 kW, cioè 350 CV, capace di spingere i suoi appena 1.240 kg fino a 300 km/h.

Entrata nella flotta sperimentale, questa supersportiva servì per testare lo svuotamento uniforme dei due serbatoi laterali da 116 litri complessivi, per misurare le temperature nel bagagliaio posteriore e per girare sul circuito di Hockenheim. Su di essa fu provato anche l’ABS, oggi non più attivo. Nel 1971 fu mostrata al direttore d’orchestra Herbert von Karajan sulla pista di prova di Stoccarda, e l’anno dopo comparve nel primo numero dell’edizione tedesca di Playboy. Dal 1975 fa parte della collezione ufficiale.

Insieme all’auto vengono ceduti due set di cerchi, quelli in lega da 8×15 pollici e quelli in magnesio da 10×15 e 13×15 usati in pista negli anni Settanta, oggi adatti soltanto all’esposizione. Dal 2006 il Wagen 33 era esposto nell’area Fascinazione Design del museo. Nel 2024 è stato rimesso in marcia al Classic Center di Fellbach conservando la patina originale, ma con la meccanica completamente revisionata e un impianto antincendio nel vano motore. Lo stesso anno ha calcato il prato di Pebble Beach e a ottobre 2026 il contachilometri segnava appena 24.766 km.

Come partecipare all’asta di Parigi

La vendita si terrà nelle Salles du Carrousel in concomitanza con Rétromobile Paris, la fiera internazionale dedicata alle auto d’epoca. Le offerte potranno arrivare di persona, previa registrazione, oppure per telefono, e sul sito del Classic Center sono già disponibili le informazioni su requisiti e preview. Sul prezzo Mercedes non si sbilancia. L’ultima vettura ceduta dalla collezione aziendale, la 300 SLR Uhlenhaut Coupé, nel 2022 era stata aggiudicata per 135 milioni.

Fonte: TecnoAndroid