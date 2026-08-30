Nori A3, il robot domestico che costa meno di un laptop

Un robot domestico che costa meno di un buon portatile da lavoro non è più un’ipotesi da fiera tecnologica: si chiama Nori A3 e viene assemblato a San Francisco, con un prezzo che al cambio attuale si aggira intorno ai 1.445 euro. Una cifra insolitamente bassa, se si pensa che parliamo di una macchina capace di spostarsi da sola dentro un’abitazione e di manipolare oggetti. Il settore, fino a poco tempo fa, ragionava su ordini di grandezza ben diversi, e proprio questo rende il caso interessante.

Il punto è che portare un robot dentro casa, a convivere con le persone, viene ancora percepito come un’impresa complicata. Non perché i modelli più avanzati non sappiano muoversi tra corridoi, tappeti e mobili, quello ormai lo fanno. Il nodo vero riguarda la sicurezza, un tema che in ambiente domestico pesa molto più delle prestazioni pure. Una macchina che si muove accanto a bambini, animali e anziani deve garantire margini di errore ridottissimi, e ogni grammo di complessità in più diventa un rischio potenziale.

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Perché Nori Robotics ha rinunciato alle gambe

La scelta tecnica alla base di Nori A3 è tanto semplice quanto pragmatica. Niente gambe, niente andatura bipede, niente coreografie da video virale. Al loro posto una base su ruote, soluzione già valutata più volte da chi progetta robot destinati agli spazi chiusi. Il vantaggio è doppio. Da un lato si guadagna in stabilità, perché un mezzo su ruote difficilmente perde l’equilibrio e finisce addosso a qualcuno. Dall’altro si taglia via una delle componenti più costose e ingegneristicamente ostiche dei robot umanoidi, ovvero tutto l’apparato che permette a una macchina di restare in piedi mentre cammina.

Quel sistema, tra sensori, attuatori e software di controllo, è storicamente la voce che fa lievitare i costi. Rimuoverla significa poter ragionare su un listino accessibile senza rinunciare alle funzioni che davvero servono in casa: spostarsi in autonomia e afferrare oggetti. Ed è esattamente il compromesso che Nori Robotics ha deciso di accettare.

Un prezzo che cambia il discorso

Il prezzo resta l’elemento che più colpisce di questa proposta. Circa 1.445 euro collocano Nori A3 in una fascia che fino a ieri era riservata all’elettronica di consumo di fascia alta, non alla robotica di servizio. È un segnale su come stia evolvendo il mercato: invece di inseguire la macchina perfetta capace di fare tutto, alcune aziende iniziano a smontare il problema pezzo per pezzo, eliminando quello che non è indispensabile.

L’assemblaggio a San Francisco aggiunge un dettaglio non banale in un comparto dove la produzione tende a concentrarsi altrove. E per chi guarda a questo tipo di prodotti con curiosità ma anche con una certa diffidenza, la formula su ruote potrebbe risultare più rassicurante di un umanoide che cammina per il soggiorno.

Resta il fatto che la robotica domestica si gioca la propria credibilità proprio su questi terreni: costi contenuti, comportamenti prevedibili, nessuna sorpresa spiacevole nel momento in cui la macchina condivide lo spazio con le persone. Nori A3 prova a rispondere partendo dal basso, semplificando la meccanica invece di complicarla, e portando il conto finale sotto una soglia che fino a poco tempo fa sembrava fuori discussione per un robot in grado di muoversi e manipolare oggetti in autonomia.