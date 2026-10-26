Neil deGrasse Tyson sui viaggi nel tempo: futuro sì, passato no

Secondo Neil deGrasse Tyson i viaggi nel tempo non sarebbero del tutto confinati alla fantascienza. Il celebre astrofisico sostiene infatti che viaggiare nel futuro sia teoricamente possibile, mentre la strada verso il passato resterebbe chiusa. Questa distinzione così netta ha fatto il giro della rete in pochissimi giorni e ha riacceso la curiosità attorno a uno degli argomenti più affascinanti e allo stesso tempo più controversi che esistano.

L’idea di muoversi avanti e indietro lungo la linea degli anni ha sempre stimolato l’immaginazione di milioni di persone. Quando però a pronunciarsi è uno scienziato di questo calibro, il discorso cambia tono e smette di essere un semplice gioco da salotto. Le parole di deGrasse Tyson infatti non sono passate inosservate e hanno trasformato una questione da romanzo in un tema di discussione molto concreto, capace di coinvolgere appassionati di scienza e semplici curiosi.

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Chi è Neil deGrasse Tyson e perché le sue parole pesano

Per chi non lo conoscesse, Neil deGrasse Tyson è un astrofisico pluripremiato che negli anni ha saputo costruirsi una carriera decisamente fuori dal comune. Non si è limitato alla ricerca ma ha scelto di portare la scienza fuori dai laboratori, diventando uno dei divulgatori scientifici più noti in circolazione. A questo si aggiunge l’attività di autore e di presentatore, ruoli che gli hanno permesso di raggiungere un pubblico vastissimo e non necessariamente esperto.

Come se non bastasse, nel suo percorso c’è spazio perfino per la recitazione. Un profilo così variegato spiega bene perché la sua figura sia tanto seguita. La sua genialità è riconosciuta praticamente in tutto il mondo e proprio questa autorevolezza fa sì che ogni sua uscita venga ascoltata con grande attenzione. Quando uno scienziato con una reputazione simile si sbilancia su un tema delicato come il tempo, è naturale che l’eco sia enorme e che le reazioni arrivino da ogni direzione.

Futuro sì, passato no: il concetto diventato virale

Il cuore della questione sta tutto in una differenza di direzione. Per l’astrofisico spostarsi in avanti non sarebbe un’ipotesi assurda, almeno sul piano teorico. Tornare indietro invece non rientrerebbe tra le possibilità. Si tratta di una asimmetria che a prima vista può sorprendere, perché nell’immaginario comune il viaggio temporale viene quasi sempre pensato come un percorso percorribile in entrambi i sensi, un po’ come una strada a doppio senso di marcia.

La posizione di deGrasse Tyson mette invece un paletto molto chiaro. Il futuro sarebbe in qualche modo raggiungibile mentre il passato resterebbe fuori portata. Ed è proprio questo contrasto ad aver reso il concetto così discusso. Il termine “teoricamente” va comunque tenuto ben presente, perché indica una possibilità sul piano dei principi e non qualcosa di già pronto per essere sperimentato da chiunque.

Il tema in sé resta tra i più controversi in assoluto e non sorprende che abbia generato tanto clamore. Il mix tra la notorietà del personaggio e il fascino irresistibile dei viaggi nel tempo ha fatto il resto. Nel giro di pochissimi giorni l’affermazione dell’astrofisico secondo cui viaggiare nel futuro è possibile ma non nel passato è diventata virale, rimbalzando ovunque e conquistando l’attenzione di un pubblico vastissimo.

Fonte: TecnoAndroid