Avengers: Doomsday, nuovo trailer con Steve Rogers e Mjölnir

Un nuovo trailer di Avengers: Doomsday è comparso online a sorpresa il 24 ottobre, e nonostante duri appena trenta secondi è riuscito a mettere sul piatto parecchio materiale mai visto prima. Niente scene riciclate dai filmati diffusi nei mesi scorsi, ma tante sequenze fresche che però si guardano bene dal rivelare i passaggi cruciali della trama. Un equilibrio tutt’altro che scontato per un teaser così compatto, capace di stuzzicare la curiosità degli appassionati senza concedere troppo.

Il vero protagonista del montaggio è Steve Rogers, presente in alcuni dei momenti più incisivi del video. Accanto a lui spunta anche una riunione piuttosto inattesa, quella di tutti i volti che nel tempo hanno avuto a che fare con il celebre scudo a stelle e strisce. Ed è proprio da qui che nasce la trovata più simpatica dell’intero filmato.

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Steve Rogers e Mjölnir di nuovo insieme

L’apertura punta dritta al cuore dei fan. Steve Rogers torna infatti a impugnare Mjölnir, ma con modalità ben diverse rispetto a quanto visto nelle indimenticabili battaglie di Avengers: Endgame. Stavolta non c’è nessuno scontro in corso. Il martello viene richiamato direttamente dalla mano di Thor, con ogni probabilità per dare prova della propria identità e convincere chi gli sta davanti di essere davvero lui e non un impostore.

Verso la fine del filmato la scena in qualche modo si ripete. Steve compare di nuovo con l’arma asgardiana in pugno e chiede scherzando al Dio del Tuono se la cosa gli dia fastidio, poco prima che i due partano per un viaggio tra le dimensioni attraverso il Bifrost. Un rimando che tiene viva la speranza di vedere Rogers combattere attivamente al fianco del leggendario martello nel corso della pellicola, cosa che molti spettatori aspettano da tempo.

Doctor Doom, Professor X e un incontro istituzionale

Tra le due sequenze dedicate al Capitano e al martello il trailer infila una serie di frammenti rapidi ma molto evocativi. Si vede Doctor Doom in piena azione, impegnato in combattimento in immagini del tutto inedite. C’è poi spazio per un’inquadratura del Professor X che osserva quella che ha tutta l’aria di essere la distruzione di un altro mondo, uno dei passaggi più cupi dell’intero video.

Non manca nemmeno un momento dal sapore decisamente istituzionale. La Donna Invisibile e La Cosa si ritrovano infatti al cospetto di M’Baku e Black Panther, in una scena brevissima che però non passa inosservata e che mette faccia a faccia personaggi provenienti da angoli diversi dell’universo cinematografico.

Tre Captain America nella stessa stanza

Il momento più divertente arriva in chiusura e porta con sé tutta l’ironia tipica dell’universo Marvel. Ant Man si rivolge a Steve Rogers chiamandolo “Captain America”, salvo poi andare completamente nel pallone quando si rende conto che nella stessa stanza ci sono ben tre personaggi che quel titolo l’hanno ereditato e portato ufficialmente. Accanto a Steve infatti compaiono anche Sam Wilson e John Walker, e a quel punto capire a chi si stia parlando diventa un’impresa.

Una gag semplice ma efficace, che sfrutta con intelligenza la lunga eredità dello scudo e il fatto che nel corso degli anni più eroi si siano alternati nel ruolo di Captain America. Vederli tutti insieme nello stesso fotogramma è già di per sé un piccolo evento per chi segue la saga da tempo. Per chi conta i giorni che mancano all’uscita, Avengers: Doomsday riserva anche una sorpresa pensata per i collezionisti, ovvero una carta esclusiva di Magic: The Gathering, che però verrà distribuita soltanto a determinate condizioni.

Fonte: TecnoAndroid