Final Fantasy Resonance su Steam: 96% di recensioni positive

Il lancio di Final Fantasy Resonance su Steam si sta rivelando un vero successo, sia sul piano dei numeri sia su quello del gradimento. Il nuovo titolo legato alla celebre saga di Square Enix ha raccolto fin da subito una folta platea di utenti su PC e, cosa tutt’altro che scontata, si è guadagnato valutazioni tra le più alte mai registrate dall’intero franchise. Solo un altro capitolo della serie ha saputo fare meglio in termini di giocatori connessi contemporaneamente, ed è un nome che gli appassionati conoscono molto bene.

Partiamo dalle opinioni della community, perché sono forse il dato più sorprendente. Final Fantasy Resonance può contare in questo momento su un ottimo 96% di recensioni positive, calcolato su un totale di circa 2.700 valutazioni. E il quadro migliora ancora se si guarda a chi ci ha passato più tempo sopra. Tra i giocatori che hanno superato le 10 ore di gioco, infatti, l’approvazione sale al 97%. Un segnale piuttosto chiaro di come il gioco riesca a conquistare il pubblico anche sulla lunga distanza, senza perdere smalto dopo le prime sessioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il picco di giocatori che supera Final Fantasy VII Rebirth e Final Fantasy XVI

Non meno impressionante è l’affluenza simultanea. Final Fantasy Resonance ha toccato un picco di 42.885 utenti collegati nello stesso momento, un risultato che gli vale il secondo posto tra tutti i capitoli della saga disponibili su PC. Davanti resta soltanto Final Fantasy XIV Online, il gigantesco MMORPG che vanta un record di ben 95.150 giocatori e che, almeno per ora, sembra davvero irraggiungibile.

Il dato acquista ancora più peso se messo a confronto con altre produzioni di primissimo piano della casa giapponese. Il nuovo arrivato ha infatti superato di poco Final Fantasy VII Rebirth, che si era fermato a 40.564 utenti, e ha lasciato decisamente indietro Final Fantasy XVI, attestato a quota 27.508. Parliamo di due titoli molto attesi e molto chiacchierati al momento della loro uscita, eppure Resonance è riuscito a fare meglio di entrambi sulla piattaforma di Valve.

La classifica dei dieci Final Fantasy più giocati su Steam

Scorrendo l’elenco salta all’occhio come la parte alta sia occupata da titoli recenti e di grande richiamo, mentre più in basso compaiono remaster e riedizioni di capitoli storici. Il risultato ottenuto da Final Fantasy Resonance racconta prima di tutto la buona salute del marchio, ma soprattutto l’entusiasmo con cui la community ha accolto la formula proposta dal gioco, che si è già ritagliato un posto di rilievo nella storia recente della serie. C’è poi un altro aspetto che riguarda da vicino il pubblico italiano. Final Fantasy Resonance è stato infatti tradotto nella nostra lingua da un gruppo di appassionati, che per portare a termine il lavoro si sono affidati all’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid