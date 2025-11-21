Narwal: quale modello scegliere? la guida all'acquisto

Narwal negli ultimi anni ha lanciato sul mercato una importante varietà di modelli di robot aspirapolvere (spesso con funzione di lavapavimenti) in grado di soddisfare le aspettative, e le richiesti di un numero elevatissimo di utenti. Proprio perché i prodotti possono variare tra loro, potrebbe accadere di non sapere quale effettivamente scegliere, o comunque quale possa essere il più adatto alle proprie esigenze. Per questo motivo abbiamo deciso di creare questa breve guida all’acquisto, nel corso della quale vi spieghiamo passo per passo quale è il robot aspirapolvere che fa per voi.

Narwal Freo S – il più compatto e adatto alle case piccole

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Avete una casa piccola, con poco spazio a disposizione, ma non volete assolutamente rinunciare alla comodità della pulizia automatica? Narwal Freo S è il robot aspirapolvere che fa al caso vostro, viene venduto con una piccola stazione di svuotamento automatica (che richiede manutenzione circa ogni 180 gironi), raggiunge una potenza di aspirazione di 8000 Pa (e di lavaggio di 8N), affidandosi alla navigazione LDS LiDAR per il perfetto spostamento negli ambienti. Il controllo avviene tramite l’applicazione mobile dedicata, integrando anche l’assistente vocale intelligente.

Il suo prezzo promozione su Amazon è di soli 199 euro, può essere vostro a questo link.

Narwal Flow – il più completo, potente e collegamento all’impianto idrico

Narwal Flow è un piccolo gioiello dell’azienda, il suo ultimo top di gamma, indubbiamente il modello più completo e performante tra quelli attualmente disponibili, adatto agli utenti che vogliono il top del top, con la possibilità di acquistare il modulo di ricambio automatico dell’acqua per il collegamento diretto all’impianto idrico. Il robot, grazie alla sua batteria di 6400 mAh, gode di una autonomia di massimo 190 minuti, con una rumorosità non superiore ai 60 dB. La stazione di svuotamento automatica è un concentrato di tecnologia, con il 60% di capacità in più, l’asciugatura del mocio a rullo ad aria calda a 45°C (silenziosissima) e pulizia che oscilla tra 45 e 80 gradi (il filtro che trattiene i detriti è sostituibile e lavabile). Il robot supera soglie massime di 40 mm, dotato di un corpo sottile di 95mm, copre il 100% degli angoli (fino a 5mm dal bordo), mantenendo una elevatissima potenza di aspirazione (22.000 Pa) e di lavaggio (con acqua calda a 12N di pressione), sempre con una forte attenzione ai tappeti sfruttando la tecnologia CarpetFocus.

Il prodotto è disponibile in promozione su Amazon a 849 euro, se avete problemi di spazio è disponibile anche in versione con stazione compatta (ma a 1049 euro).

Narwal Freo Z10 Ultra – adatto ad animali e case di medie dimensioni

Il robot aspirapolvere raggiunge una potenza di aspirazione di 18.000Pa, riuscendo a spostarsi liberamente negli ambienti con il sistema di navigazione integrato (dotato di doppie fotocamere da 136 gradi e doppio chip IA). Alimentato da un motore indipendente e dalla tecnologia EdgeReach, il mocio posteriore triangolare riesce ad estendersi con una pressione di 8N, garantendo sempre la massima pulizia e copertura. Il sistema DualFlow anti-groviglio (presente anche su altri modelli) e la corrispettiva certificazione Zero-Grovigli, lo identificano come ideale per le case con animali, in quanto rilascia facilmente capelli e peli nel contenitore della polvere. In ultimo viene definito lo specialista della pulizia dei tappeti, nel momento in cui ne dovesse riconoscere uno, solleva il mocio di 12 millimetri aumentando l’aspirazione del 160% per la rimozione dei detriti.

Tanta qualità a un prezzo più che abbordabile, su Amazon a questo link bastano 549 euro.

Narwal Freo X10 Pro e Z10 – per chi vuole risparmiare senza rinunce

Narwal Freo X10 Pro e Z10 sono i due modelli che ci sentiamo di consigliare agli utenti interessati a robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, capaci di garantire ottimi livelli di pulizia, senza dover attivamente rinunciare a niente di particolare. Con una potenza di aspirazione di 11.000 e 15.000 Pa (nonché aspirazione adattiva in tempo reale), e il sistema anti-groviglio DualFlow, sono ideali per la maggior parte delle abitazioni, moci triangolari EdgeReach permettono di raggiungere e pulire ogni angolo, mentre il sistema di navigazione evita gli ostacoli con grande precisione. La presenza di una comoda stazione di svuotamento automatico riduce al minimo la manutenzione richiesta all’utente, fino a 120 giorni senza richiesta d’azione.

Narwal Freo Z10 può essere acquistato a 459 euro a questo link, mentre Narwal Freo X10 Pro è il più economico della coppia, essendo disponibile qui a 399 euro.

Gli utenti che acquisteranno un bundle su Amazon o sul sito ufficiale, inserendo il codice TECNOBF50, riceveranno uno sconto aggiuntivo del 5%.