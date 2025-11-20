Narwal: prezzi scontati anche di 930€ per poco tempo

Il Black Friday su Amazon, e molti altri siti di e-commerce, è appena iniziato, ma già gli utenti possono approfittare di offerte incredibili con prezzi veramente molto più bassi dei soliti listini a cui si è abituati. Narwal, azienda leader nel settore della pulizia intelligente dei pavimenti (anche tra i cinque principali marchi al mondo), propone al pubblico sconti incredibili per il suo Black Friday, offrendo la possibilità di acquistare uno dei suoi incredibili robot aspirapolvere, progettati per riuscire a raggiungere ciò che gli altri aspirapolvere non riescono a fare. Scopriamo assieme gli sconti più interessanti

Narwal Flow

Flow è il prodotto che offre la pulizia profonda ad alte prestazioni, in modo completamente automatico, è ideale per gli utenti che cercano precisione e affidabilità, con i sistemi Track Mop (per una pressione costante di 12N su una superficie più ampia) e CleanFlow (per mantenere il mop sempre fresco e pulito). La pulizia dei tappeti viene ugualmente presa giustamente in considerazione appoggiandosi a CarpetFocus.

Il prodotto può essere acquistato a un prezzo promozionale di 849 euro (base standardi) e di 1049 euro (con la base compatta), direttamente su Amazon.

La serie Freo

Una delle serie di maggior successo di Narwal è sicuramente rappresentata da Freo, al cui interno possiamo trovare una lunga selezione di prodotti per tutte le tasche e necessità. Si parte dal più economico Freo S, piccolo e facile da usare, risulta essere perfetto per chi si avvicina alla prima volta ai robot aspirapolvere. Anche il prezzo è molto basso, sono necessari solamente 199 euro a questo link.

Volete la pulizia perfetat fino ai bordi e senza grovigli? allora dovete subito puntare al Freo X10 Pro, un robot aspirapolvere compatto, efficiente e intelligente, riesce a coprire ogni superficie nella sua interezza grazie al mocio estensibile e alla base automatica. Il suo prezzo promozionale è di 399 euro su Amazon a questo link.

Freo Z10 è il prodotto che si affida al sistema anti-groviglio DualFlow, ma anche al mop estensibile e alla base autonoma, in questo modo riesce a gestire ogni operazione in completa autonomia, riducendo al minimo la manutenzione da parte del consumatore. In vendita su Amazon a 399€, è il prodotto ideale per chi vuole praticità senza compromessi.

Il top di gamma della serie Freo è Freo Z10 Ultra, un robot aspirapolvere dotato di moci rotanti e dell’estensione EdgeReach, riesce a raggiungere gli angoli più nascosti, affidandosi in egual misura alla navigazione intelligente con doppio chip IA. Il prodotto è progettato per gli utenti che vogliono la pulizia completa, senza compromessi, a un prezzo tutt’altro che impossibile: solo 549 euro in promozione a questo link.

Gli sconti proseguono anche sul sito ufficiale Narwal, dove alcuni bundle possono raggiungere un valore fino a 930 euro, rappresentando la perfetta soluzione per investire sulla pulizia della propria casa.