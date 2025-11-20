Ad
NewsOfferte

Narwal: prezzi scontati anche di 930€ per poco tempo

Narwal mette a disposizione del pubblico grandi sconti con prezzi veramente concorrenziali.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Narwal: prezzi scontati anche di 930€ per poco tempo

Il Black Friday su Amazon, e molti altri siti di e-commerce, è appena iniziato, ma già gli utenti possono approfittare di offerte incredibili con prezzi veramente molto più bassi dei soliti listini a cui si è abituati. Narwal, azienda leader nel settore della pulizia intelligente dei pavimenti (anche tra i cinque principali marchi al mondo), propone al pubblico sconti incredibili per il suo Black Friday, offrendo la possibilità di acquistare uno dei suoi incredibili robot aspirapolvere, progettati per riuscire a raggiungere ciò che gli altri aspirapolvere non riescono a fare. Scopriamo assieme gli sconti più interessanti

Narwal Flow

Flow è il prodotto che offre la pulizia profonda ad alte prestazioni, in modo completamente automatico, è ideale per gli utenti che cercano precisione e affidabilità, con i sistemi Track Mop (per una pressione costante di 12N su una superficie più ampia) e CleanFlow (per mantenere il mop sempre fresco e pulito). La pulizia dei tappeti viene ugualmente presa giustamente in considerazione appoggiandosi a CarpetFocus.

Il prodotto può essere acquistato a un prezzo promozionale di 849 euro (base standardi) e di 1049 euro (con la base compatta), direttamente su Amazon.

NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
    1.299,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    La serie Freo

    Una delle serie di maggior successo di Narwal è sicuramente rappresentata da Freo, al cui interno possiamo trovare una lunga selezione di prodotti per tutte le tasche e necessità. Si parte dal più economico Freo S, piccolo e facile da usare, risulta essere perfetto per chi si avvicina alla prima volta ai robot aspirapolvere. Anche il prezzo è molto basso, sono necessari solamente 199 euro a questo link.

    Offerta
    NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP
    NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP
      238,00 EUR Amazon Prime
      Acquista su Amazon

      Volete la pulizia perfetat fino ai bordi e senza grovigli? allora dovete subito puntare al Freo X10 Pro, un robot aspirapolvere compatto, efficiente e intelligente, riesce a coprire ogni superficie nella sua interezza grazie al mocio estensibile e alla base automatica. Il suo prezzo promozionale è di 399 euro su Amazon a questo link.

      Offerta
      NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali
      NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali
        399,00 EUR Amazon Prime
        Acquista su Amazon

        Freo Z10 è il prodotto che si affida al sistema anti-groviglio DualFlow, ma anche al mop estensibile e alla base autonoma, in questo modo riesce a gestire ogni operazione in completa autonomia, riducendo al minimo la manutenzione da parte del consumatore. In vendita su Amazon 399€, è il prodotto ideale per chi vuole praticità senza compromessi.

        NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
        NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
          649,00 EUR Amazon Prime
          Acquista su Amazon

          Il top di gamma della serie Freo è Freo Z10 Ultra, un robot aspirapolvere dotato di moci rotanti e dell’estensione EdgeReach, riesce a raggiungere gli angoli più nascosti, affidandosi in egual misura alla navigazione intelligente con doppio chip IA. Il prodotto è progettato per gli utenti che vogliono la pulizia completa, senza compromessi, a un prezzo tutt’altro che impossibile: solo 549 euro in promozione a questo link.

          NARWAL Freo Z10 Ultra,Robot Aspirapolvere,Potenza di aspirazione 18000 Pa,Estensione mocio dinamica,Sistema anti-aggrovigliamento,Pulizia intelligente con separazione umido e secco
          NARWAL Freo Z10 Ultra,Robot Aspirapolvere,Potenza di aspirazione 18000 Pa,Estensione mocio dinamica,Sistema anti-aggrovigliamento,Pulizia intelligente con separazione umido e secco
            849,00 EUR Amazon Prime
            Acquista su Amazon

            Gli sconti proseguono anche sul sito ufficiale Narwal, dove alcuni bundle possono raggiungere un valore fino a 930 euro, rappresentando la perfetta soluzione per investire sulla pulizia della propria casa.

            Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
            Denis Dosi

            Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.