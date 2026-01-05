Narwal Flow 2: il robot aspirapolvere che porta l’intelligenza artificiale nelle pulizie domestiche

Cosa rende davvero intelligente un robot aspirapolvere? Te lo sei mai chiesto mentre guardavi il tuo dispositivo sbattere contro lo stesso mobile per la terza volta consecutiva? Narwal sembra aver trovato una risposta convincente.

Al CES 2026, il colosso cinese – uno dei cinque brand più venduti al mondo nel settore – ha tirato fuori dal cilindro non uno, ma un\’intera gamma di soluzioni per la pulizia. Il protagonista assoluto è Flow 2, evoluzione della fortunata serie Flow che punta tutto sull\’intelligenza artificiale. Ma stavolta con un cervello elettronico parecchio più sveglio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un robot che finalmente capisce dove si trova

Il cuore pulsante di Flow 2 si chiama Sistema Autonomo NarMind™ Pro. Nome altisonante? Sì. Tecnologia concreta? Anche. Parliamo di doppie telecamere RGB 1080p con campi visivi ultra-ampi che scrutano l\’ambiente circostante come farebbe un fotografo professionista. Solo che qui le foto servono per non spaccare i vasi Ming della nonna.

I dati raccolti vengono elaborati dal nuovo modello AI VLM OmniVision. In pratica, questo robot non si limita a \”vedere\” gli ostacoli: li comprende. Distingue un calzino arrotolato da una cacca del cane (e credimi, non è scontato). Riconosce se il pavimento è bagnato o asciutto. Capisce quando deve aumentare la potenza e quando può rilassarsi un po\’.

La precisione millimetrica nell\’evitare gli ostacoli non è più un sogno proibito. Flow 2 sa esattamente cosa sta aggirando e modula il comportamento di conseguenza. Hai un animale domestico? La Modalità Cura Animali entra in azione automaticamente. Bambini piccoli che seminano briciole ovunque? C\’è la Modalità Cura Bambini. L\’Etichettatura Pavimenti AI riconosce addirittura i diversi tipi di superficie.

Lavaggio con acqua bollente (letteralmente)

Qui le cose si fanno interessanti. Narwal non si è limitata a potenziare il cervello del robot: ha ripensato completamente il sistema di pulizia.

Il Sistema di Lavaggio FlowWash™ porta l\’acqua di lavaggio fino a 60°C. Sessanta gradi. Più caldo di molte lavatrici. E applica una pressione costante di 12N verso il basso, che tradotto significa: le macchie ostinate possono iniziare a preoccuparsi seriamente.

Ma la vera bomba è nella stazione base. Quella scatolona dove il robot torna a fare rifornimento? Ora lava i mop con acqua che raggiunge i 100°C. Acqua bollente, praticamente. Perché pulire i panni sporchi con acqua tiepida è un po\’ come lavarsi i denti senza dentifricio: tecnicamente lo stai facendo, ma il risultato lascia parecchio a desiderare.

L\’aspirazione arriva fino a 30.000Pa di potenza. Per darti un’idea, un normale aspirapolvere casalingo si aggira tra i 15.000 e i 20.000Pa. La Tecnologia CarpetFocus™ rileva automaticamente i tappeti e aumenta la potenza. Il Sistema Anti-Grovigli DualFlow™ dovrebbe (il condizionale è d\’obbligo finché non lo testiamo) risolvere l\’eterno problema dei capelli che si attorcigliano nelle spazzole.

Design che comunica (senza parlare)

Esteticamente, Narwal ha fatto scelte interessanti. Vetro satinato. Linee pulite. Serbatoi facilmente removibili. Niente fronzoli.

Ma il dettaglio che mi ha colpito di più? L\’illuminazione ambientale integrata che comunica lo stato del sistema a colpo d\’occhio. Un lampo di genio. Non devi aprire app, non devi premere pulsanti. Guardi il robot e capisci cosa sta facendo. Verde? Tutto ok. Rosso? Problema. Giallo? Sta pensando (o almeno, ci sta provando).

La batteria da 7000mAh con gestione AI della salute dovrebbe garantire autonomia sufficiente anche per case più grandi. E la stazione base all-in-one gestisce tutto: svuotamento automatico, lavaggio mop, asciugatura ad aria calda. Teoricamente, potresti dimenticartene per settimane.

Non solo robot: l\’ecosistema si allarga

Narwal ha capito una cosa fondamentale: un robot aspirapolvere, per quanto intelligente, non basta. Ci sono angoli che non raggiungerà mai. Divani che non può pulire. Materassi che rimarranno il regno degli acari.

Ecco perché al CES 2026 hanno presentato un ecosistema completo.

Aspirapolvere Cordless V50: potenza in miniatura

La Serie V50 punta tutto sull\’ergonomia. Corpo leggero, facile da manovrare, ma con una potenza di aspirazione da 210AW che fa impallidire molti concorrenti. La stazione base auto-svuotante è ultra-compatta e nasconde gli accessori, mantenendo l\’ambiente ordinato.

Il sistema anti-grovigli a ciclo completo dovrebbe funzionare su tutta la linea di aspirazione, dalla spazzola principale fino al contenitore della polvere. Staremo a vedere se mantiene le promesse.

Aspirapolvere Cordless Ultra-Slim: il ninja della pulizia

Poi c\’è questo nuovo modello ultra-slim di cui Narwal parla con un certo orgoglio. Corpo super sottile pensato per infilarsi ovunque. Sotto i mobili. Tra le sedie. In quegli spazi impossibili dove nemmeno tu osi avventurarti.

Aspirazione da 140AW (meno potente del V50, ma più agile). Autonomia fino a 50 minuti. Manovrabilità girevole a 360°. E una chicca interessante: la luce di rilevamento dello sporco che illumina i detriti nascosti. Perché scoprire quanto è realmente sporco il pavimento sotto il divano può essere traumatizzante, ma almeno saprai la verità.

Aspirapolvere per Materassi U50: guerra agli acari

Qui Narwal entra in un territorio nuovo per loro: la cura dei tessuti. L\’U50 è specificamente progettato per materassi e imbottiti.

Riscaldamento a 60°C. Sterilizzazione UVC. Battitura ad alta frequenza. Sacchetti monouso sigillati. È praticamente un arsenale anti-acari della polvere. E considerando che una persona media trascorre circa un terzo della vita a letto, forse non è una cattiva idea dare una ripulita seria ogni tanto.

La filosofia dietro i prodotti

Tutti questi dispositivi nascono dal Narwal Innovation Design Center (NIDC), dove evidentemente qualcuno si è posto domande scomode. Come rendere la pulizia meno odiosa? Come far sì che i prodotti si integrino naturalmente nella vita quotidiana invece di essere l\’ennesimo aggeggio ingombrante da nascondere?

La risposta si chiama Narwal-Air Tech, una tecnologia proprietaria che riequilibra gli aspirapolveri portatili per ridurre l\’affaticamento del polso. Dettagli apparentemente piccoli che fanno una differenza enorme nell\’uso quotidiano.

Poi ci sono tutte le tecnologie che Narwal ha sviluppato negli anni: DirtSense™ per rilevare lo sporco, il già citato FlowWash™ per il lavaggio, il Sistema Anti-Grovigli DualFlow™ e la CarpetFocus™ per i tappeti. Pezzi di un puzzle che, messi insieme, dovrebbero creare un\’esperienza di pulizia fluida e poco faticosa.

Chi è davvero Narwal

Facciamo un passo indietro. Chi produce questi aggeggi?

Narwal serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi. Europa, Nord America, Corea del Sud, Australia. Numeri che parlano da soli. È tra i primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, posizione conquistata grazie ad alcune innovazioni che hanno fatto scuola: il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense, il sistema Zero-Tangle.

L\’azienda è cinese, ma ha capito che per conquistare i mercati occidentali serve più che tecnologia: serve design che piace, interfacce intuitive, prodotti che non sembrano usciti da un laboratorio di ricerca alieno.

Vale la pena aspettarli?

Domanda da un milione di dollari. O euro, visto che probabilmente arriveranno anche da noi.

Flow 2 sembra promettente sulla carta. Molto promettente. L\’intelligenza artificiale applicata alla pulizia domestica ha senso solo se funziona davvero, non se è un\’etichetta marketing appesa a sensori banali. Le specifiche tecniche suggeriscono che Narwal abbia fatto i compiti a casa.

La gamma completa di prodotti è un\’altra mossa intelligente. Coprire pavimenti, superfici verticali e tessuti con dispositivi che condividono la stessa filosofia di design e (presumibilmente) lo stesso ecosistema app è esattamente quello che mancava sul mercato.

Il prezzo? Ancora non si sa. Ma considerando il posizionamento premium e la tecnologia a bordo, aspettatevi cifre importanti. Flow 2 difficilmente costerà meno di 1000-1200 euro. La serie V50 probabilmente si collocherà intorno ai 500-700 euro. L\’U50 per materassi potrebbe stare sui 200-300 euro.

Quando arrivano in Italia?

Narwal non ha ancora annunciato date precise per il mercato italiano. Di solito questi prodotti presentati al CES di gennaio arrivano in Europa tra primavera ed estate. Ipotizzando un lancio tra aprile e giugno 2026, abbiamo qualche mese per valutare le prime recensioni dai mercati dove arriveranno prima (USA e Nord Europa solitamente sono i primi a ricevere le novità).

La vera domanda è: siamo pronti per robot aspirapolvere così intelligenti? Perché se Flow 2 mantiene le promesse, potremmo finalmente relegare le pulizie manuali ai casi eccezionali. E magari recuperare qualche ora libera nel weekend.

Staremo a vedere. Il CES 2026 ha appena aperto i battenti e Narwal ha sparato le sue cartucce migliori. Ora tocca alla concorrenza rispondere. O al robot stesso, quando arriverà nelle nostre case.