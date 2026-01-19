Nano Banana, il nome geniale ma bizzarro della nuova AI di Google

A Google capita spesso di stupire per le sue tecnologie, un po’ meno per i nomi. Eppure questa volta si è superata: “Nano Banana”. Così si chiama il nuovo progetto di intelligenza artificiale nato quasi per scherzo, alle 2:30 di notte, durante una sessione di lavoro notturna di un piccolo team di ingegneri.

Secondo quanto raccontato internamente, il nome è venuto fuori quando qualcuno, stanco dopo ore di debugging, ha messo insieme due parole a caso: “nano”, per indicare qualcosa di piccolo ma potentissimo, e “banana”, semplicemente perchè c’era una banana sulla scrivania. Il risultato? Un nome talmente assurdo da piacere a tutti, rimasto poi attaccato al progetto anche quando questo ha iniziato a prendere forma sul serio.

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Dietro al nome bizzarro, però, c’è molta sostanza. Nano Banana è un modello AI leggero pensato per funzionare direttamente sui dispositivi, senza dipendere sempre dal cloud. L’obiettivo è portare funzioni intelligenti avanzate su smartphone, laptop e wearable, riducendo consumi, latenza e problemi di privacy. In pratica, una piccola AI “tascabile” capace di riconoscere immagini, comprendere il contesto, riassumere contenuti e aiutare l’utente in tempo reale.

La nuova AI di Google porta un nome che nessuno avrebbe mai immaginato: Nano Banana ha già conquistato tutti

Il progetto si inserisce perfettamente nella nuova strategia di Google: meno intelligenza artificiale “gigantesca e lontana”, più modelli compatti, personali e integrati nella vita quotidiana. Un’idea che ritroviamo anche in Gemini e nelle iniziative di “Personal Intelligence”, ma qui declinata in chiave ultraleggera.

Il nome, ovviamente, non è definitivo. In Google sanno bene che “Nano Banana” difficilmente finirà sulle slide ufficiali per gli investitori, ma per ora è diventato un simbolo interno di come spesso le innovazioni più interessanti nascano in modo spontaneo, quasi giocoso, nel cuore della notte.

E forse è proprio questo il bello della storia: mentre fuori il mondo dorme, qualcuno a Mountain View inventa un’AI potentissima e la chiama nel modo più impensabile.