Mentre buona parte dell’industria motociclistica insegue downsizing ed elettrificazione, MV Agusta sceglie una strada decisamente diversa e presenta un motore cinque cilindri a benzina capace di raggiungere i 240 CV e di spingersi fino a 16.000 giri al minuto. Nessun modulo ibrido e nessuna sovralimentazione. Solo un propulsore termico aspirato, che vuole dimostrare come in Europa lo sviluppo dei motori tradizionali abbia ancora parecchio margine, nonostante le norme antinquinamento diventino sempre più severe.

La Casa varesina non si è limitata a un semplice esercizio di stile. Il nuovo motore endotermico rompe davvero gli schemi della meccanica motociclistica classica, e lo fa partendo da un’architettura che sulle moto di serie non si era mai vista prima. Una scelta che va controcorrente rispetto alla direzione presa da molti costruttori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una geometria a U con tre alberi a camme

Il progetto porta un nome che non lascia spazio a interpretazioni, Cinque Cilindri, e ruota tutto attorno a una geometria a U. I tecnici hanno sistemato tre cilindri nella bancata anteriore e due in quella posteriore, collegando il tutto attraverso due alberi motore controrotanti. Ne nasce un blocco dalla forma quasi quadrata che, stando ai dati diffusi dal costruttore, risulta più stretto di un quattro cilindri in linea e allo stesso tempo più corto di un V4.

La parte più curiosa si trova però sopra le bancate. Qui c’è spazio per un’unica testata condivisa che ospita tre alberi a camme. I due esterni si occupano delle valvole di scarico, mentre quello centrale gestisce l’aspirazione di tutti e cinque i cilindri. Una soluzione ingegnosa che aiuta anche a tenere sotto controllo la bilancia, visto che il peso complessivo si ferma a circa 60 kg.

Proprio la compattezza rappresenta uno dei punti di forza di questa unità. Con ingombri così contenuti il propulsore potrà essere montato su piattaforme molto diverse tra loro, dalle naked alle enduro stradali fino alle sportive più pure. Una flessibilità che apre parecchie possibilità alla gamma del marchio.

240 CV senza turbo e debutto su strada nel 2027

Il Cinque Cilindri non è destinato a restare chiuso nei reparti di ricerca e sviluppo. MV Agusta ha già confermato che il motore arriverà nella produzione di serie e sta valutando anche un possibile impiego nelle competizioni.

I numeri sono di quelli che si fanno notare. Si parla di 240 CV di potenza massima, 135 Nm di coppia e un allungo che tocca i 16.000 giri al minuto. Il tutto ottenuto con la sola alimentazione a benzina, senza alcun supporto elettrico e rinunciando tanto al turbo quanto al compressore volumetrico. C’è poi un aspetto che va oltre le cifre e che gli appassionati non sottovaluteranno. Il frazionamento dispari unito alla disposizione a U promette una timbrica allo scarico molto lontana da quella dei motori convenzionali, una caratteristica che nel panorama attuale delle due ruote si fa sempre più rara.

Sul modello che porterà al debutto la nuova meccanica non c’è ancora nulla di ufficiale. La natura modulare del progetto, però, consentirà di lavorare con cilindrate comprese tra 850 e 1.150 centimetri cubici. Dopo essere stato mostrato per la prima volta come prototipo a EICMA 2025, il propulsore della casa italiana farà il suo esordio su strada nel 2027, aprendo un nuovo capitolo tecnico per il marchio di Varese.

Fonte: TecnoAndroid