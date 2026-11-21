Lo sviluppo di GTA 6 nasconde una storia che pochi conoscono davvero, quella di un gioco che nelle intenzioni iniziali doveva essere ancora più grande di quanto oggi si possa immaginare. Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto, atteso nel corso del 2026, ha infatti ridimensionato la mappa pensata in origine per concentrarsi su Vice City, senza per questo rinunciare all’idea di diventare il progetto più ambizioso mai firmato da Rockstar Games.

Si parla di uno dei videogiochi più attesi dell’anno e, a guardare bene, anche di uno dei titoli che il pubblico ha aspettato più a lungo negli ultimi anni. Un’attesa così lunga ha finito per trasformare ogni piccola informazione sulla produzione in materia di discussione, e non stupisce che ogni retroscena legato al percorso creativo del gioco venga accolto con enorme curiosità dagli appassionati.

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Oltre dieci anni di lavoro dietro le quinte

I lavori sull’action open world di Rockstar sono partiti nel 2014. Questo significa più di dieci anni di sviluppo, un arco di tempo enorme anche per un settore ormai abituato a cicli produttivi molto estesi. In tutto questo periodo, a quanto pare, all’interno degli studi se ne sono dette e provate di ogni genere. Un lasso di tempo del genere lascia spazio a sperimentazioni, ripensamenti e cambi di rotta, ed è proprio in questa lunga fase che il progetto ha preso forme diverse prima di arrivare a quella attuale.

Per un team impegnato su un gioco open world di queste dimensioni, ogni decisione presa nelle prime fasi pesa sugli anni successivi. Le scelte sulla struttura del mondo, in particolare, condizionano quasi tutto il resto del lavoro, ed è qui che emerge la novità più interessante legata alla storia di GTA 6.

Una mappa ridimensionata per puntare tutto su Vice City

Il cambiamento più rilevante riguarda proprio la mappa. L’area di gioco immaginata all’inizio era più ampia di quella che arriverà sugli schermi, poi lo studio ha deciso di ridimensionarla e di puntare con decisione su Vice City. Una scelta che, letta così, potrebbe sembrare un passo indietro rispetto alle ambizioni originarie. In realtà la direzione presa sembra andare verso un mondo più concentrato, costruito attorno a un’ambientazione precisa anziché disperso su un territorio ancora più vasto.

Questo ridimensionamento non ha comunque intaccato le aspettative attorno al titolo. Grand Theft Auto 6 continua a presentarsi come l’opera più ambiziosa della software house, e il fatto che in origine fosse stato concepito su una scala persino maggiore aiuta a capire quanto fosse alta l’asticella fissata fin dal principio. Il ritorno a Vice City diventa così il cuore di un progetto che, dopo una gestazione lunghissima, ha trovato la sua forma definitiva.

Resta il dato di un percorso cominciato nel 2014 e arrivato ormai alle battute finali, con GTA 6 atteso nel 2026 come uno dei lanci più importanti dell’anno per Rockstar Games e per l’intero mercato dei videogiochi.

Fonte: TecnoAndroid