Leggere la sigla USB4 nella scheda tecnica di un portatile non basta per capire quanto sia veloce la porta. Sotto lo stesso nome possono nascondersi collegamenti da 20, 40 oppure 80 Gbps, e la differenza pesa parecchio quando si comprano SSD esterni, docking station o monitor da collegare al computer.

Il pericolo concreto è spendere per un accessorio rapidissimo e sfruttarne solo una frazione. Nemmeno il connettore aiuta, perché la classica forma ovale della USB C accomuna prodotti con capacità molto lontane tra loro, dalla semplice USB 2.0 fino alle interfacce Thunderbolt. Per non sbagliare bisogna cercare un dato preciso, cioè la banda dichiarata in Gbps, da valutare insieme alle caratteristiche del cavo e della periferica.

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Stessa sigla, prestazioni molto diverse

La prima versione dello standard USB4 prevede collegamenti da 20 e 40 Gbps. Con USB4 Version 2.0 si sale a 80 Gbps, e una modalità opzionale consente di toccare 120 Gbps in una sola direzione mantenendone 40 nell’altra. Questa configurazione asimmetrica nasce soprattutto per applicazioni video molto esigenti e non va confusa con una connessione da 120 Gbps sfruttabile allo stesso modo nei due sensi.

Passando da 20 a 80 Gbps la banda teorica diventa quattro volte più ampia. Questo però non vuol dire che ogni SSD copierà i file quattro volte più in fretta, perché il risultato dipende anche dall’unità, dall’interfaccia in uso e dalle altre attività che condividono lo stesso collegamento.

Per fare chiarezza l’USB Implementers Forum raccomanda nomi espliciti come USB 20Gbps, USB 40Gbps e USB 80Gbps, e nelle sue linee guida chiede ai produttori di separare bene le prestazioni dalle altre caratteristiche del prodotto. Una scheda che riporta soltanto USB4 lascia quindi in sospeso proprio la domanda più importante per chi deve acquistare.

Con Thunderbolt i riferimenti sono più netti. Thunderbolt 4 garantisce 40 Gbps, mentre Thunderbolt 5 porta la banda bidirezionale a 80 Gbps e può arrivare a 120 Gbps grazie alla modalità Bandwidth Boost, pensata per i display. Anche in questo caso la velocità reale di un SSD resta legata alle capacità dell’intera catena.

Come controllare le porte del computer

Il primo passo è consultare la scheda tecnica ufficiale del modello esatto, nella sezione dedicata a porte e connettività. Se il produttore parla di 40 o 80 Gbps il quadro è chiaro. Se invece compare solo USB4 non ci sono elementi sufficienti per attribuire alla porta le prestazioni più alte, e conviene leggere il manuale o chiedere chiarimenti all’assistenza prima di comprare.

Windows 11 offre anche una pagina apposita. Sui sistemi compatibili si raggiunge da Impostazioni passando per Bluetooth e dispositivi, poi USB e infine Hub e dispositivi USB4, e mostra informazioni su hub e periferiche collegate comprese le loro capacità. La sua presenza dipende però dal rilevamento del controller USB4.

Sul Mac basta tenere premuto il tasto Opzione, aprire il menu Apple e scegliere Informazioni di Sistema. Le voci relative all’hardware permettono di verificare le periferiche riconosciute, ma per conoscere le capacità massime delle porte è utile confrontare questi dati con le specifiche del Mac.

Una prova di copia può far emergere prestazioni stranamente basse, senza però indicare da sola il colpevole, visto che il valore ottenuto dipende anche dai dischi coinvolti e dai file trasferiti. Va ricordato poi che Gbps e GB/s non sono la stessa cosa, perché i primi indicano gigabit al secondo e i secondi gigabyte al secondo.

Cavo e periferiche devono reggere il passo

Una porta da 80 Gbps non può compensare i limiti di un dispositivo più lento. Per usare davvero la banda disponibile computer, cavo, eventuale dock e periferica devono supportare una modalità di collegamento comune adeguata. In caso di problemi Microsoft suggerisce di provare il cavo fornito dal produttore oppure un cavo USB4 certificato, collegando l’accessorio direttamente al PC.

Anche la potenza di ricarica va considerata a parte. Un cavo da 240 W non assicura trasferimenti da 80 Gbps, perché il valore in watt descrive l’alimentazione supportata e non la velocità dei dati. Allo stesso tempo non serve buttare tutti i cavi vecchi, dato che secondo l’USB Implementers Forum la USB4 da 80 Gbps può funzionare anche con cavi passivi USB C da 40 Gbps compatibili, oltre che con i nuovi cavi attivi previsti dalla specifica.

Per mouse, tastiere e copie occasionali di documenti inseguire gli 80 Gbps porta pochi benefici concreti. La banda extra diventa interessante con grandi progetti video, archivi esterni veloci e docking station che gestiscono insieme schermi e unità di memoria. In questi casi prima dell’acquisto bisogna controllare anche quali risoluzioni e frequenze video siano supportate dalla specifica combinazione di computer e dock.

Fonte: TecnoAndroid