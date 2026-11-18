Dietro Far Away, la nuova serie turca arrivata su Canale 5, c’è una storia che una parte del pubblico internazionale conosce già piuttosto bene. Il titolo che in queste settimane tiene compagnia ai telespettatori italiani non è infatti un progetto nato dal nulla ma un remake, ovvero l’adattamento di una fiction che qualche anno fa ha ottenuto un successo notevole e che ancora oggi viene ricordata con affetto da chi l’ha seguita.

È un particolare che a molti potrebbe essere sfuggito. Chi accende la televisione per seguire le vicende di Far Away tende quasi in automatico a pensare a un racconto originale, scritto e costruito apposta per il pubblico turco. Del resto le produzioni che arrivano da Istanbul hanno uno stile riconoscibile e una forte identità, e viene spontaneo considerarle creazioni del tutto autonome. In questo caso però le cose stanno diversamente e la nuova fiction turca porta con sé un passato televisivo di tutto rispetto, che merita di essere raccontato.

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Un drama libanese del 2017 all’origine della storia

Per trovare le radici di Far Away bisogna spostarsi in Libano. La serie nasce come adattamento di un drama libanese del 2017, un’opera che ha lasciato un segno profondo nel panorama della serialità araba e che si è guadagnata un posto di rilievo tra i titoli più amati di quel mondo. Insomma non si parla di una produzione di nicchia rimasta confinata a pochi appassionati ma di un racconto capace di farsi notare e di restare nella memoria di chi lo ha visto.

Proprio questo successo spiega in buona parte la scelta di riportare la stessa storia sullo schermo in una nuova veste. Quando una trama dimostra di saper conquistare gli spettatori, l’idea di riproporla in un altro Paese diventa quasi naturale. Un adattamento di solito conserva l’ossatura del racconto originale e la rielabora secondo la sensibilità, i volti e le abitudini narrative di un pubblico diverso. È esattamente il percorso che ha portato alla nascita di Far Away, passata dal contesto libanese a quello turco prima di approdare anche in Italia.

Ed è curioso notare come una vicenda nata in un preciso angolo del mondo arabo riesca poi a viaggiare così lontano, attraversando confini e lingue fino a raggiungere le case degli italiani. Il passaggio da una cultura televisiva all’altra non cancella l’anima della storia, che anzi trova nuova linfa grazie a interpreti e ambientazioni differenti.

Cosa cambia sapere che si tratta di un remake

Conoscere l’origine della serie di Canale 5 offre una chiave di lettura in più. Chi segue le puntate sapendo che dietro c’è un precedente così apprezzato può guardare alla versione turca con occhi diversi, magari cercando di immaginare come la stessa trama fosse stata sviluppata nella produzione libanese. Per gli spettatori più curiosi il confronto tra le due versioni rappresenta uno spunto interessante, perché permette di cogliere differenze di tono, di ritmo e di sensibilità tra due tradizioni televisive vicine ma comunque distinte.

Per molti altri invece questa scoperta resterà semplicemente una curiosità, un dettaglio da raccontare tra una puntata e l’altra. Ciò che conta davvero per il pubblico di casa nostra è la storia che scorre sullo schermo, a prescindere dal suo luogo di nascita. Resta comunque il fatto che non tutti sanno che Far Away ha alle spalle un precedente di grande successo e che la versione turca proposta da Canale 5 affonda le sue radici in quel drama libanese uscito nel 2017, diventato nel tempo uno dei titoli di riferimento della serialità araba.

Fonte: TecnoAndroid