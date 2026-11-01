Motorola Signature 27 si mostra dal vivo: display da 12.000 nit

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale di Motorola Signature 27, il nuovo smartphone di punta della casa alata, che si è appena mostrato dal vivo in un video capace di confermare buona parte della scheda tecnica. Il dispositivo era stato annunciato durante lo Snapdragon Summit del mese scorso e ha il compito di raccogliere l’eredità del primo Motorola Signature, un modello convincente ma non proprio entusiasmante.

A pubblicare le immagini è stato il creator Danny Winget, che per la prima volta permette di osservare da vicino il nuovo top di gamma Motorola. Si tratta di un’occasione preziosa per gli appassionati, perché oltre al design emergono diversi dettagli sulle componenti interne. Il punto di partenza è uno schermo davvero generoso, che merita qualche parola in più.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il display Extreme AMOLED Duo con tecnologia Tandem OLED

Il pannello scelto dall’azienda si chiama Extreme AMOLED Duo, misura 6,8 pollici e sfrutta la tecnologia Tandem OLED. Non si parla di una novità assoluta. Questa soluzione è comparsa di recente sul nuovo Apple MacBook Pro PROLED e in passato su alcuni iPad e tablet di Huawei, ma porta con sé vantaggi concreti sul fronte del contrasto e della luminosità.

Proprio la luminosità è uno dei numeri che colpiscono di più. Secondo quanto emerso, Signature 27 arriva a toccare un picco di 12.000 nit, valore che rende la presenza del Tandem OLED su un telefono Motorola senza dubbio interessante. A completare il quadro c’è una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ormai irrinunciabile su un dispositivo che punta alla fascia alta del mercato.

Processore, memoria e un comparto fotografico ambizioso

Sotto la scocca trova posto il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, affiancato da 16 GB di RAM e da una memoria interna UFS 4.1 che può arrivare fino a 1 TB. Lato software il nuovo Motorola gira su Android 17 e può contare su ben sette anni di aggiornamenti del sistema operativo garantiti, un impegno di lungo periodo che pesa parecchio nella scelta di un flagship.

Anche le fotocamere puntano in alto. Il sensore principale da 50 MP è un Lytia 910, mentre il teleobiettivo da 200 MP con zoom periscopico rappresenta probabilmente l’elemento più ambizioso dell’intero pacchetto. Chiude il trio un ultragrandangolare da 50 MP. C’è poi un dettaglio meno comune, ovvero un action sensor dedicato, pensato per migliorare la resa quando si inquadrano soggetti in movimento. Sulla carta l’obiettivo è chiaro e riguarda soprattutto chi scatta spesso foto a persone, animali o situazioni dinamiche.

Batteria, dissipazione e data di lancio

Alcuni aspetti, invece, rimangono ancora avvolti nel mistero. Nel video non viene dichiarata la capacità della batteria, che l’autore si limita a definire notevole. Lo stesso vale per la camera di vapore, descritta come più grande del 40% senza però chiarire rispetto a quale modello o componente sia stato fatto il confronto.

Per avere il quadro completo non bisognerà aspettare molto. Motorola ha appena confermato che Motorola Signature 27 verrà presentato ufficialmente il prossimo 5 novembre. Il prezzo non è ancora noto ma il listino si preannuncia piuttosto salato, in linea con l’andamento attuale del mercato.

Fonte: TecnoAndroid